【酷熱天氣】天氣持續酷熱　帶動冷氣機銷售升4成

▲ 天氣持續酷熱，天文台更表示周五（29日）最高溫度或達33度，有機會首次在4月發出酷熱警告，帶動近日的冷氣機及風扇銷售，有家電商戶負責人稱，冷氣機的生意額按月升了3至4成。（林宇翔攝）

天氣持續酷熱，天文台更表示周五（29日）最高溫度或達33度，有機會首次在4月發出酷熱警告，帶動近日的冷氣機及風扇銷售。有家電商戶負責人稱，冷氣機的生意額按月升了3至4成。

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廚電專門店BBE助理營運經理梁啟康表示，近日冷氣機銷售大增，生意額按月上升了3至4成。當中有不少家庭客合併消費券下單，裝修工程的定單數量有所增加。

自在生活電器舖負責人張先生亦稱，近日的冷氣機及風扇生意額，比平日上升了約2成。他反映，冷氣機的銷售較風扇好，市民並未特別偏好個別品牌，分佈相當平均。

他認為，近日天氣持續炎熱，或令市民提早購買冷氣機，且消費券對銷售頗有幫助，導致相關產品銷售上升。

樂聲、美的最受歡迎

不過，城市電業行負責人施先生則認為，近月本就是銷售旺季，與氣溫急升無關。加上部分顧客即使家中冷氣壞掉，亦會留待第二年夏天才更換，因此近日有部分生意來自這些需求。

但他提到，疫下市民仍捨得大額消費，即使該企並不收取消費券購物，顧客亦沒有因此降低消費金額。他指出，近期售出的一眾冷氣牌子中，以樂聲、美的最受歡迎；匹數方面，「香港住宅寸金尺土，所以最多人買的依舊是3/4匹」。

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記者：李智美