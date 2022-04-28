  • 29°C
香港時間 : 2022428日 (四) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】天氣持續酷熱　帶動冷氣機銷售升4成

商業 11:00 2022/04/28

分享：

分享：

天氣持續酷熱，天文台更表示周五（29日）最高溫度或達33度，有機會首次在4月發出酷熱警告，帶動近日的冷氣機及風扇銷售，有家電商戶負責人稱，冷氣機的生意額按月升了3至4成。（林宇翔攝）

天氣持續酷熱，天文台更表示周五（29日）最高溫度或達33度，有機會首次在4月發出酷熱警告，帶動近日的冷氣機及風扇銷售。有家電商戶負責人稱，冷氣機的生意額按月升了3至4成。

【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場

廚電專門店BBE助理營運經理梁啟康表示，近日冷氣機銷售大增，生意額按月上升了3至4成。當中有不少家庭客合併消費券下單，裝修工程的定單數量有所增加。

自在生活電器舖負責人張先生亦稱，近日的冷氣機及風扇生意額，比平日上升了約2成。他反映，冷氣機的銷售較風扇好，市民並未特別偏好個別品牌，分佈相當平均。

他認為，近日天氣持續炎熱，或令市民提早購買冷氣機，且消費券對銷售頗有幫助，導致相關產品銷售上升。

樂聲、美的最受歡迎

不過，城市電業行負責人施先生則認為，近月本就是銷售旺季，與氣溫急升無關。加上部分顧客即使家中冷氣壞掉，亦會留待第二年夏天才更換，因此近日有部分生意來自這些需求。

但他提到，疫下市民仍捨得大額消費，即使該企並不收取消費券購物，顧客亦沒有因此降低消費金額。他指出，近期售出的一眾冷氣牌子中，以樂聲、美的最受歡迎；匹數方面，「香港住宅寸金尺土，所以最多人買的依舊是3/4匹」。

【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同

【俄烏大戰】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電子消費券】領展指定商場及街市電子消費　可換領Panasonic抑菌防疫家電
2022/04/25
【電子消費券】領展指定商場及街市電子消費　可換領Panasonic抑菌防疫家電
【香港經濟】中小企第二季營商指數大跌至35.7　零售、製造、進出口貿易及批發業同跌
2022/04/26
【香港經濟】中小企第二季營商指數大跌至35.7　零售、製造、進出口貿易及批發業同跌
【消費券2022】消費券再刺激Tap & Go使用率　總交易金額大增超過16倍
2022/04/26
【消費券2022】消費券再刺激Tap & Go使用率　總交易金額大增超過16倍
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
2022/04/27
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同

你可能感興趣

【電子消費券】領展指定商場及街市電子消費　可換領Panasonic抑菌防疫家電
17:16 2022/04/25
【電子消費券】領展指定商場及街市電子消費　可換領Panasonic抑菌防疫家電
【香港經濟】中小企第二季營商指數大跌至35.7　零售、製造、進出口貿易及批發業同跌
12:23 2022/04/26
【香港經濟】中小企第二季營商指數大跌至35.7　零售、製造、進出口貿易及批發業同跌
【消費券2022】消費券再刺激Tap & Go使用率　總交易金額大增超過16倍
13:15 2022/04/26
【消費券2022】消費券再刺激Tap & Go使用率　總交易金額大增超過16倍
香港 網上購物 電子支付 商舖 電子消費券 銷售 酷熱天氣 天氣 家電

下一篇文章

【防疫抗疫基金】公共小巴及的士燃料補貼　將於5月1日推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【可口可樂】新設計玻璃樽裝登場　可口可樂新樽採用再生玻璃
【可口可樂】新設計玻璃樽裝登場　可口可樂新樽採用再生玻璃
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值
【俄烏衝突】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後
【俄烏衝突】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款