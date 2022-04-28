【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）

港股上試收復兩萬點不果，恆指收報19946點，升11點；美股周二急挫後反彈乏力，美國國防部長開腔指希望俄羅斯軍力「被削弱」無法重建，市場避險情緒升溫，資金流入債市、匯市避險。港股、美股繼續睇淡？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）今早9時於《開市直擊》為你拆解港美市況。

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00：17 - 港股今日焦點速覽

01：19 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：32 - 亞太股市早段市況速報

04：13 - 市場憂聯儲局進取收水 影響需求、加重經濟衰退

06：25 - 內地疫情未退令商品需求減 累油價、商品價格、股市、債市、虛擬貨幣

07：27 - 很多指標反映美國經濟衰退憂慮 預期由超級通脹變經濟衰退

09：21 - 美國經濟增長疲弱+收水 美匯勁升至103逼近阻力或再上破

10：49 - 市場不明朗 市場偏向持現金宜跟隊？

11：38 - 美股足足10年牛市不宜撈底？長遠睇好、短線向下調整

12：42 - Meta（FB.US）首季業績不算好 盤後大升僅因市場預期低

15：28 - Meta（FB.US）只是超賣反彈 急彈後仍處弱勢

16：38 - 港股上日市況速覽+北水盤路

18：12 - 港股20000點上落仍偏弱 內地封城累中港股市

19：24 - 比亞迪 （01211） 業績收貨勝同業 盈喜提早發未算驚喜

20：52 - 比亞迪 （01211） VS Tesla（TSLA.US）業績大比拼

22：37 - 宏觀資金鏈行得先過業績 中資車企首選比亞迪 （01211） 韌性最高

23：14 - 比亞迪 （01211） 算強勢 企穩244元可入市

23：58 - 公用股抗跌力強 揀長和 （00001） 、長實 （01113） 、長江基建 （01038） 、電能實業 （00006）

25：25 - 科技股美團 （03690） 最強 板塊仍要避忌

26：00 - 港股開市前市況速報

26：45 - 消息股：中石化 （00386） 、中國人壽 （02628） 、比亞迪 （01211） 、比亞迪電子 （00285） 、廣汽 （02238） 、中國光大銀行 （06818）

27：44 - ET個股推介：中交建 （01800）

32：50- 觀眾問股：ATMX中美團 （03690） 幾硬淨 炒波幅策略如何？

34：07 - 觀眾問股：中海油 （00883） 唔識睇11.3元買 短線可彈返上$12嗎？還是要睇位走？

36：08 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 是否翻生？130元有貨減磅策略如何？

42：03 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）990蚊有貨，依家跌成咁，點算好？

47：31 - 觀眾問股：美國聯儲局夠膽加息0.75厘？市場已消化消息、美股不會大跌？

49：17 - 美匯接近阻力位 小心調整壓力

51：15 - 焦點由通脹轉為加息收水 市場仍憂慮經濟衰退

52：27 - 商品價格回落 反映需求減

52：44 - 觀眾問股：卡夫亨氏Kraft Heinz Co（KHC.US）38美元有貨揸到而家 食糊定睇多陣？

54：55 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 現價買會否高追？未有貨在手可入？

57：37 - 觀眾問股：廣汽 （02238） 6.6元買入持貨至今 仲有冇得上？

58：51 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 53元可溝貨？分柝亞洲業務上市機會有幾大？是好事嗎？

1：01：41 - 港股開市初段市況速報

1：02：03 - 財經日誌提提你

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