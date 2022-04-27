【滙豐控股5】滙豐本港所有零售分行 下周二起恢復正常服務

滙豐(00005)宣布，由下周二（５月３日）起，該行所有零售銀行分行將會恢復正常運作及服務時間，香港國際機場卓越理財中心則會暫停服務直至另行通知。在新安排下，12家滙豐日夜理財中心、3家流動銀行、國泰城分行及富豪機場酒店卓越理財中心將恢復正常服務。該行指出，為保障員工及客戶的健康及安全，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩。分行會按需要向客戶派籌以管理人流。滙豐延續跌勢，全日收報48.1元跌2.8%。

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另外日前滙豐公布首季業績，同時宣布今年不派季度股息及難增股份回購，令市場失望。高盛認為，滙豐首季整體業績符預期，期內經調整稅前利潤47億美元，高於該行及市場預期，撥備前利潤符合預期，而信貸成本較預期為低，營業利潤亦高於預期。不過，其普通股權一級資本比率跌至14.1％，遜於該行及市場預期，滙豐並預期今年無法進一步回購。該行維持該股「買入」評級，目標價68元。

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大摩則指，滙豐首季列帳基準稅前利潤42億美元，高於市場預期，惟較該行預期為低，因為其淨利息收入及成本方面的表現不錯，其預期信貸損失低於預期，亦恢復撥備緩衝，分別上調今年及明年的每股盈利預測4.8％及1.2％，維持目標價59元，予「與大市同步」評級。

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