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【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市

股樓投資 18:38 2022/04/27

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疫情舒緩，樓價平穩向升，各區交投增加，亦有買家認為現時正是入市機會，「寧買當頭起」。利嘉閣蔡庭勇表示，近日有客人路過地產舖，本想了解市況，卻遇著心儀單位，一睇之下即「心血來潮」閃電入市。

成交單位為坑口東港城2座中層B室，實用面積約463平方呎，兩房間隔，單位外望東南開揚山景。單位原開價800萬元，減價至782萬元易手，折合實用面積呎價約16,890元。代理指，買家經過地產舖，起初只是打聽市況，參觀上述單位後心血來潮，立刻向業主還價，趁樓市未反彈買入單位自用。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

據了解，原業主於2010年以約284萬元購入上址，持貨約12年，現轉手帳面獲利約498萬元，物業升值約1.8倍。代理續指，東港城現時有40個二手放盤，入場費800萬元起。

【海外物業】倫敦泰晤士河畔現樓Goodluck Hope　單位446平方呎起　最平首期22萬港元可入市【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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