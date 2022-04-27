【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市

疫情舒緩，樓價平穩向升，各區交投增加，亦有買家認為現時正是入市機會，「寧買當頭起」。利嘉閣蔡庭勇表示，近日有客人路過地產舖，本想了解市況，卻遇著心儀單位，一睇之下即「心血來潮」閃電入市。

成交單位為坑口東港城2座中層B室，實用面積約463平方呎，兩房間隔，單位外望東南開揚山景。單位原開價800萬元，減價至782萬元易手，折合實用面積呎價約16,890元。代理指，買家經過地產舖，起初只是打聽市況，參觀上述單位後心血來潮，立刻向業主還價，趁樓市未反彈買入單位自用。

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據了解，原業主於2010年以約284萬元購入上址，持貨約12年，現轉手帳面獲利約498萬元，物業升值約1.8倍。代理續指，東港城現時有40個二手放盤，入場費800萬元起。

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