【內險股】中國人壽平開　首季純利按年少近47%、新業務價值降14%

▲ 【內險股】中國人壽首季純利逾151億元人幣 按年少近47% 新業務價值降14%

中國人壽 （02628） 今年首季純利151.78億元人民幣，按年少46.9%，國壽解釋，受當期權益市場波動以及去年同期基數較高的綜合影響，投資收益按年下降。首季每股收益0.54元人民幣，新業務價值按年下降14.3%。營收3437.77億元人民幣，按年跌8%。

中國人壽今日平開，報11.1元，惟其A股（滬：601628）跌2.6%，報24.36元人民幣。

國壽指，今年以來，中國經濟運行總體保持在合理區間，但國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期，國內疫情近期多發，新的下行壓力進一步加大，行業發展增速進一步放緩。季內公司業務發展持續承壓，但呈現穩中向好態勢。受新冠肺炎疫情影響，保險消費需求難以充分釋放，公司新單業務發展持續承壓，但業務結構有優化。今年首季，公司實現保費收入3150.11億元人民幣，按年降2.7%。

此外，今年首季，國內利率水平仍處於低位，權益市場出現較大回撤，公司投資收益承壓。首季公司實現總投資收益445.58億元人民幣，按年跌31.57%。截至今年3月底，公司核心償付能力充足率176.39%，按年少89.96個百分點。

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