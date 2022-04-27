【電訊盈科】新公司MakerVille正式成立　CEO魯庭暉：冀拓展亞洲以至全球市場　MIRROR、COLLAR現身撐場

▲ 【電訊盈科】MakerVille正式成立 CEO魯庭暉：冀拓展亞洲以至全球市場 MIRROR、COLLAR現身撐場

電訊盈科 （00008） 成立新公司MakerVille，聚焦內容創作、藝人管理及活動業務，ViuTV 開台功臣魯庭暉調任新公司擔任行政總裁。MakerVille今日舉行發布會，剛上任的魯庭暉表示，公司會繼續為ViuTV提供精彩內容以服務全港觀眾，同時希望將製作及發行業務拓展到亞洲以至全球。

魯庭暉形容，MakerVille是一個聚集Makers的地方，台前幕後致力於發展內容創作、藝人管理及活動業務三方面，希望公司可以匯聚香港以至全世界的人才及合作夥伴，不論是幕後製作精英，或幕前演藝人才，一同Make It Happen。

▲ MakerVille旗下藝人包括MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR

MakerVille負責制作新一季《全民造星》

據公司介紹，MakerVille會繼續製作一系列創新主題的真人秀節目，包括《戀愛Staycation》、《我哋係COLLAR》、大型選秀節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，以及新一季《全民造星》。此外MakerVille將製作及推出更多不同風格的連續劇。包括正在攝製的《死角》、《野人老師》、《心靈師》及《大誠實家》。

此外，MakerVille表示，會透過不同平台接觸全球更多觀眾，當中包括串流平台及海外電視媒體。

▲ COLLAR 今日現身撐場

成立演藝平台MakeALive 舉辦大型實體演唱會

MakerVille旗下藝人包括MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR等，今日現身撐場。MakerVille同時宣佈推出演藝活動平台MakeALive，將與不同音樂創作人、歌手，及其他演藝人士合作，舉辦大型實體演唱會及綜藝活動，並將形式推展至線上直播。

MakerVille正式宣布，MIRROR官方歌迷會亦宣佈即將於5月成立，並預告一系列會員福利，包括會員專享迎新禮盒，以及可訂購MIRROR演唱會門票、粉絲見面會入場券及會員專屬商品的機會，詳情會透過MIRROR社交平台進一步公佈。

▲ MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及副隊長江熚生（AK）代表樂團表示，很期待MIRROR官方歌迷會的正式成立

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及副隊長江熚生（AK）代表樂團表示，很期待MIRROR官方歌迷會的正式成立，希望這個平台能進一步拉近MIRROR與所有支持團隊朋友的距離，一同邁向「One and All」。

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