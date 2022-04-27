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【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地

商業 18:47 2022/04/27

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香港出口商會推動旗艦式商務平台「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」，協助香港原創設計界於大灣區市場發掘機遇。(資料圖片)

隨著大灣區發展及內外雙循環規劃，更多香港品牌計劃進軍內地，香港出口商會推動旗艦式商務平台「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」，以一站式服務如：商業配對環節、B2B及B2C活動等，協助香港原創設計界於大灣區市場發掘機遇。

【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值

香港藉過去經驗成為亞洲設計之都，受國際推崇，內地亦對香港品牌及風格有信心。但兩地文化及政策規則有差異，對中小企設計業者在大灣區起步有相當困難，特區政府的支援平台更見重要。出口商會會長孫榮聰冀新平台促成區內融合交流，發揮香港優勢。企業可就禮品、家庭及家居用品、生活時尚產品及其他類別提交設計產品之申請。

留意運用粉絲經濟

於線上啟動儀式及研討會中，特首林鄭月娥表示，相信香港設計有潛力「走出去」，香港多年來從製造到設計及品牌成功轉型，冀新平台帶動品牌引入大灣區。商務及經濟發展局局長邱騰華認為，香港設計業在8個創意產業中佔一席之地，於大灣區能發揮「亞洲創意之都」的品牌。貿發局總裁方舜文亦支持香港出口商會，將香港品牌及原創設計引入大灣區市場。

香港著名設計師、靳劉高設計合夥人高少康分享進攻內地市場的經驗。他認為香港設計界有其風格特色，亦可更注意內地寬廣空間的優勢，品牌設計可結合文化情感角度。

於大灣區從事科創加速平台的資深企業家譚偉豪留意到，設計師能在元宇宙中找到大灣區的粉絲經濟機遇，可多換圈子跨界交流，未來的數字人、數字空間及NFT產品等在現實及虛擬世界互動大有可為，配合平台支援解決技術及法規差異難題，讓設計師專心創作經營品牌。

【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場

責任編輯:王浩賢

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