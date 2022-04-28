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Johnny Depp稱被前妻割斷指尖 事發豪宅放售

環球社會熱點 09:05 2022/04/28

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荷里活男星尊尼狄普控告前妻安芭赫德誹謗案正開審，尊尼狄普於庭上重提安芭赫德曾擲酒樽令其指尖被割斷一事，事發澳洲豪宅現正放售。豪宅擁有10間睡房，外媒料其售價最少達4,000萬澳元（約2.2億港元）。

Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強 【下一頁】

尊尼狄普（Johnny Depp）和安芭赫德（Amber Heard）2015年3月時到訪澳洲，期間入住位於黃金海岸（Gold Coast）豪宅Diamond Head。兩人被揭曾在屋內爭執，安芭赫德更曾擲酒樽令尊尼狄普指尖被割斷。

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據報該豪宅佔地約18公頃，擁有10間睡房及10間浴室。豪宅還設有標準規格網球場、碼頭及可用於直升機升降的400平方米平台。豪宅已在澳洲地產代理公司Amir Mian Prestige網上放售，網頁並未提及售價。

Amber Heard稱用遮瑕膏掩瘀傷 化妝品牌：當時仲未出  【下一頁】

尊尼狄普在法庭上透露，安芭赫德是在豪宅內的地下酒吧向自己擲酒樽，地產公司網頁上亦有展示酒吧圖片。

安芭赫德被揭在訪澳期間，透過私人飛機將兩隻寵物狗Boo及Pistol帶入澳洲。她被指違反澳洲檢疫法，曾被澳洲控告兩項故意將違禁品進口罪。外媒指，相信安芭赫德當時就是將兩隻寵物狗帶入上述豪宅。

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責任編輯：李俊儀

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