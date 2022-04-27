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【異動股】 新華製藥與真實生物就藥物簽合作 股價飆升50%後停牌 待公布內幕消息

股樓投資 18:28 2022/04/27

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山東新華製藥（00719）昨晚（26日）公布，與真實生物簽署《戰略合作協議》，真實生物同意公司為其擁有的阿茲夫定等產品，在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。今早（27日）H股股價見異動，一度急升1.3倍，高見10元創新高，中午前停牌，停牌前報6.55元，升50.2%，成交額急增至2.3億元；A股連續第2日漲停，報11.35元人民幣，升10%。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

公司未有解釋停牌原因，僅指以待刊發有關內幕消息的公告。阿茲夫定是用於治療愛滋病的藥品，也是目前內地多款在研新冠口服藥之一。

上周二（19日）新華製藥公布，根據中國企業會計準則編製，截至今年3月底止首季未經審核綜合業績，營業額18.3億元人民幣，按年升3.6%；純利1.1億元人民幣，按年升8.2%；每股盈利17分人民幣。

【招商銀行 3968】 原行長田惠宇證實涉嚴重違紀違法受查 招行股價再插逾一成【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

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記者：郭秀慧

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港股 異動股 新華製藥（00719） 停牌 愛滋病

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