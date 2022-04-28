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【夢想成真】Reddit斥資700萬成立社群基金　鼓勵用戶實現夢想

科技 10:05 2022/04/28

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社交平台Reddit近日宣布，撥款100萬美元（約784萬港元）成立社群基金，鼓勵用戶提供想法，並籌辦不同的活動和計劃，實現夢想。（官網圖片）

為提升社會凝聚力，不少企業皆推出社群基金來支援不同項目發展。社交平台Reddit近日宣布，撥款100萬美元（約784萬港元）成立社群基金，鼓勵用戶提供想法，並籌辦不同的活動和計劃，實現夢想。

【業務下跌】多重因素致數碼廣告減少　YouTube第一季度廣告收入遜於預期
 
Reddit於本周宣布正擴大其社區基金計劃，用戶可提交他們的想法及靈感，活動能以網上會議、會談、音樂會、研討會、雜誌和短片製作等形式進行。每個獲批的項目可以申請1,000美元（約7,847港元）到5.5萬美元（約39萬港元）。

【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務
 
Reddit續指，計劃唯一的條件是需有利於Reddit社群，並不涉及推廣外部公司、產品或計劃。而且計劃將根據其「創新、可行性和社區影響」來進行甄選，獲批項目將於6月獲Reddit發放贈款。

【Twitter】Elon Musk收購Twitter　外媒指公司暫無裁員計劃
 
事實上，Reddit在早期試驗計劃時，曾為25名貧困兒童贈送了價值200美元（約1,570港元）的聖誕禮物，亦曾為BTS歌迷支付在時代廣場和好萊塢大道上兩塊BTS廣告牌費用。

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責任編輯：黃顯晴

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