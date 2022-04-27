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【著數優惠】港鐵商場推「消費4重連環賞」 送出總值逾千萬港鐵商場電子優惠券

理財智慧 18:14 2022/04/27

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政府逐步放寬社交距離措施，加上消費券效應，市民消費意慾高漲。港鐵（00066）公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，推出「消費4重連環賞」，送出總值超過1,000萬元港鐵商場電子優惠券；並與兩個主要消費券發放平台支付寶香港及八達通推出O2O策略性合作，為顧客帶來線上線下多重折扣優惠。

 

 

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以上「消費4重連環賞」推廣活動包括「消費券精明攻略 - $800大獎賞」、「5月加碼賞高達5,500元」、「假日限定5倍“FUN”」及「一Click即搶」快閃活動，讓顧客盡享多重驚喜獎賞，最高可享6,000元港鐵商場電子優惠券。此外，隨著戲院重新開放，港鐵指定商場更推出「睇戲免費泊車優惠」，顧客可過足戲癮同時享有高達3小時免費泊車。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

1.【消費券精明攻略】額外大賞HK$800港鐵商場電子優惠券
由即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場內指定商戶*以電子貨幣(包括所有消費券發放平台)累積消費滿5,000元或以上，即可獲贈合共800元港鐵商場電子優惠券
*指定商戶類別：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別

【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?，詳見【下一頁

2.【5月加碼獎賞】消費2,500元即賞500元
MTR Mobile登記用戶於5月6日至5月19日期間，於指定港鐵商場內，單一消費滿2,500元，即送500元港鐵商場電子優惠券（包括2張港鐵商場100元指定類別*以及3張港鐵商場100元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠三次；單一消費滿20,000元，即送4,000元港鐵商場電子優惠券（包括4張港鐵商場500元指定類別*以及4張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠一次。MTR Mobile登記用戶於推廣期內，最高可賺5,500元。優惠券數量有限，先到先得，換完即止。
*指定類別：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別

 

【消費情報】香港蘇寧母親節優惠 門店低至6折網店低至3折 安信信用卡可享1,920元現金回贈，詳見【下一頁

3.「一Click即搶」快閃禮遇 送出逾4萬張港鐵商場電子優惠券
港鐵商場更推出「一Click即搶」快閃活動，透過MTR Mobile向登記用戶限時送出逾4萬張港鐵商場電子優惠券，總值超過500萬！於2022年5月12日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile App即有機會獲得港鐵商場電子優惠券，包括：40,000張港鐵商場100元指定類別*及2,000張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券。數量有限，先搶先得！
*指定類別：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別

4.假日限定5倍“FUN” 盡享5倍積分獎賞
此外， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶*以電子貨幣消費滿200元，即享5倍積分，一次消費即獲多倍積分，盡享消費購物樂趣！
*指定商戶類別：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別

睇戲免費泊車優惠  專享高達3小時免費泊車
除了精彩購物獎賞外，隨著戲院重新開放，港鐵商場更推出「睇戲免費泊車優惠」，方便各位前來睇戲食飯！顧客於德福廣場及青衣城逢星期一至五(公眾假期除外)憑即日戲票2張，即可享2小時免費泊車；於PopCorn逢星期一至日憑即日戲票1張，即可享2小時免費泊車；於The LOHAS康城憑即日戲票2張，更可享3小時免費泊車。

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記者：陳詠妍

 

 

 

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