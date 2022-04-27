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【港交所業績】歐冠昇出訪內地近一個月先後訪京深穗　昨於北京見港澳辦副主任（有相）

股市 19:22 2022/04/27

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【港交所業績】歐冠昇訪內地近一個月　先後訪北京深圳廣州

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇主持港交所首季業績會時稱，過去一個月出訪內地，先後到北京、深圳並現處於廣州，但未有提及到訪受疫情限制出入的上海。歐冠昇未有點名內地之行所見的對象，僅指面對面會談相當重要，而內地合作夥伴依然支持香港作為國際金融中心，未來數日仍會留在內地。

據國務院港澳辦微信公眾號，歐冠昇於4月26日（周二）到訪北京釣魚台國賓館，與港澳辦副主任黃柳權會面，港澳辦指，雙方就深化內地和香港金融領域合作等問題廣泛交流。

港澳辦副主任黃柳權4月26日會見香港交易所行政總裁歐冠昇

港交所首季盈利按年跌31%至26.7億元，按季大致持平，新股集資額按年大跌89%。歐冠昇稱，資本市場成交量非全然可由交易所控制，坦言目前地緣政治、經濟前景具挑戰性，但目前已提交香港上市申請的企業達180家，反映企業仍視香港為首選上市地，港交所會做好基建，如籌備FINI加強競爭力。

他也提及，3月市場波幅增加時，期貨等衍生品成交大增，全季期交所衍生品未如現貨市場交投下跌，反增加增21%，成為季內的增長動力。

對於LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）在原訂4月30日離任前夕，決定留任，歐冠昇再次讚揚張柏廉是「世界級專業人員」，期待和他繼續合作，坦言鎳期貨上季交易出現前所未見的異常，LME正內部檢討，也會回應英國監管機構FCA、英倫銀行檢討。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司

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