▲ 【會員計劃】新地推Go Royal（帝賞）消費獎賞計劃 積分可與The Point結合

新鴻基地產 （00016） 推出Go Royal（帝賞）消費獎賞計劃，加入集團5間「帝」系酒店與20所餐廳，新計劃可與The Point積分結合。目前The Point有180萬用戶，新地執行董事郭基輝希望，Go Royal可吸引約10萬酒店經常性客戶。

Go Royal提供兩種會籍，分別是不設期限的免費會籍「帝賞卡」，積分亦不會到期，可享全年9折餐飲優惠。「帝賞金卡」會員年費1388元，會籍期限1年，高達8折餐飲優惠及92折住宿優惠，以及1200元餐飲現金券回贈。

即日起至7月底，免費登記成為Go Royal會員後即時贈送100元迎新禮券，光顧「帝」系酒店及食肆時，首500元合資格消費可賺取三倍迎新積分，隨後消費每1元賺1分。5月底前，在消費券計劃下任何於「帝」系酒店的合資格消費，均可獲得雙倍積分。

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