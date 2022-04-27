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【香港酒店】新地郭基煇：上周酒店銷售額回復至九成　冀政府進一步放寬防疫措施配合「賞你住」計劃

股市 17:43 2022/04/27

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【香港酒店】新地郭基煇：上周酒店銷售額回復至九成　冀政府進一步放寬防疫措施配合「賞你住」計劃

本港防疫措施逐步放寬，新地 （00016） 執行董事郭基煇指，去年12月酒店銷售為頂峰，但若無相關措施配合，則難以做到，而隨著疫情放寬，上周酒店銷售額回復至9成，期望本周能夠恢復去年11月水平，若對比3月銷售數字，更為幾倍增長。

郭基煇表示，消費券佔酒店餐廳消費收入約2成，希望政府能夠進一步放寬防疫措施，重開更多設施，包括泳池，水療等，並提高宴會人數上限，期下月前可以放寬有關限制，以配合旅發局恢復「賞你住」計劃。他又指，希望政府可以增加內地來港易限額，並與外國展開旅遊氣泡合作，以提高旅客數目。

酒店業務拓展方面，新地在中港有16間酒店，共6800多間房間。郭基輝稱，未來幾年集團均有酒店於內地落成，2022年於南京，2023年於蘇州，2024年於上海。本地方面，長沙灣興華街西對出酒店項目，則預計於2023年底完成。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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港股 新鴻基地產（00016） 防疫措施 來港易 旅遊氣泡 電子消費券 疫情 郭基煇 旅發局 酒店
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