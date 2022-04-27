▲ 【谷內需】深圳夥京東、美團等派5億人幣消費券、最快4.28可領取 補貼涵蓋電商消費、堂食外賣、景點及酒店等

內地 「五一」假期前夕，為擴展內需，提振消費，近日深圳市通過美團 （03690） 、京東 （09168） 等平台，向深圳消費者陸續發放5億元（人民幣，下同）消費券。深圳市稱，此舉是要更好滿足市民購物、美食、旅遊等留深過節消費需求，在做好疫情防控的同時，促進各類消費有序恢復。

消費券包括4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元旅遊體育消費券及3000萬元數字人民幣紅包。深圳市又稱，將於5月下旬組織多家銀行面向深圳消費者發放上述3000萬元數字人民幣紅包。

購物消費券5月1日上午派發 單日最高可領2050元

深圳市商務局、工業和信息化局通過京東平台為深圳消費者提供消費優惠專區，覆蓋消費電子、服裝服飾、黃金珠寶等。購物消費券將分多輪進行發放，首輪發放時間為5月1日上午10時起，單日最高可領取價值2050元購物消費券。

京東支付券全為減價券，包括滿100元減50元、滿200元減100元、滿500減200元、滿1000元減300元、滿3000元減600元、滿5000元減800元京東支付券各一張。單筆訂單只能使用一張消費券，不可疊加使用。每種面額消費券同一用戶每日限領一次，先到先得，領完即止。

美食和文體旅遊消費券4.28起派發

美食和文體旅遊消費券同樣將分多輪進行發放，首輪發放時間為4月28日中午12時起，深圳市商務局、文化廣電旅遊體育局會通過美團平台推出美食和文體旅遊消費券，消費補貼品類包括餐飲堂食、餐飲外賣、景區門票、酒店民宿、健身行業等。

消費券可在美團家或大眾點評平台餐飲、文體旅遊指定商戶購買團購或產品支付時使用，選擇美團支付或微信支付即可完成抵扣。

用戶地理位置定位深圳市 即可登錄京東或美團APP領取

當前地理位置定位在深圳市的用戶登錄京東APP，點擊首頁頂部「深圳消費券」圖標或首頁搜索「樂購深圳」、「深圳消費券」進入深圳消費券專區即可領取。消費券可在京東APP內購買京東自營實物類指定商品，僅限收貨地址在深圳市的訂單使用。

而定位在深圳市的用戶登錄美團或大眾點評APP，首頁搜索「樂購深圳消費券」或「深圳消費券」進入活動頁即可領取。餐飲消費券自每輪活動發放首日起7日內有效，文體旅遊消費券自每輪活動發放首日起14日內有效。

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