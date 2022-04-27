英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升

受俄烏戰爭及通脹等因素影響，英國近期能源價格不斷上升。有泳池營運商表示若英國政府未能提供緊急經濟援助，暖氣費大增或導致大量泳池關閉。有英國健康關注組織亦表示，泳池營運商正面臨巨額賬單，數百個健身設施或在數月內關閉或縮短營業時間。有英國大型泳池營運商指，正考慮增加收費。

英國能源價格升 基層為慳錢停用暖氣著7件衫保暖 【下一頁】

英國游泳運動監管機構Swim England及關注健康非牟利組織ukactive，周二（26日）派代表與英國負責體育事務的政務次官何德森（Nigel Huddleston）會面。團體呼籲英國政府提供緊急資金援助確保泳池繼續運作，更警告若政府未能提供援助，大幅增加的暖氣費將導致大量泳池關閉。

Swim England行政總監尼克森（Jane Nickerson）表示，業界憂慮若未能得到支援，營運商會因未能負擔龐大費用而關閉泳池。她指泳池不可能立即採取措施節能。

ukactive總裁Huw Edwards亦同意上述説法，指隨著能源成本上升，健身及休閒運動營運商正處於臨界點。嚴峻情況正迫使營運商考慮加價、縮短營業時間甚至直接關閉。他更警告，全國多達數百個健身設施或會在數月內關閉。

英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟 【下一頁】

惟Swim England及ukactive皆承認，即使政府提供經濟援助，泳池或仍需加價及減少暖氣供應。尼克森透露，公共泳池2019年總能源費用為5億英鎊（約49億港元），但今年料飆升至12.5億英鎊（約123億港元）。她指業界此前已耗盡財政儲備，應對因疫情而被迫關閉的困境。

英國大型公共泳池營運商GLL則表示，能源費用自2019年4月以來最少增加1.5倍。GLL行政總監Mark Sesnan周二表示，民眾需意識到公共泳池目前面對的危機，為應對能源價格不斷上漲，或需向每個泳池使用者額外收取1英鎊（約10港元）費用。

Sesnan指，民眾需接受泳池入場費用加價至7至8英鎊（約69至79港元）、縮減營業時間及更嚴格的溫度控制。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀