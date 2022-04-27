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【新冠疫苗】丹麥暫停接種計劃 第3劑接種率理想

環球社會熱點 17:20 2022/04/27

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北歐多國疫情趨緩，相繼放寬防疫限制。丹麥早於2月取消所有防疫限制措施，本周宣布暫停新冠疫苗接種計劃，成為歐洲首國。丹麥第3針疫苗接種率已超過6成，衛生官員形容疫苗接種率理想，決定逐步暫停接種計劃。

【美國疫情】近6成人曾感染新冠 75%未成年人染疫 【下一頁】

Omicron變種疫情去年11月席捲丹麥，當局加快推動第3針疫苗的接種速度，並由今年1月中起向免疫力弱群體提供第4針疫苗。

丹麥全國580萬人口當中，約81%人口已接種兩劑新冠疫苗，約61.6%人口已經接種第3劑。

該國周一（25日）新增983人確診新冠肺炎，檢測陽性率僅約12%，是自去年底以來單日確診數首次回落至3位數。而住院新冠患者人數約為700多人，反映疫情已大幅緩和。

丹麥政府傳染病部門總監紹博爾（Bolette Soborg）周二（26日）宣布，當局5月15日之後不會再邀請民眾前往接種新冠疫苗，預計要到秋天才會恢復疫苗接種計劃。

美FDA批准12歲以下使用瑞德西韋 首款兒童治療藥新冠肺炎 【下一頁】

他指出疫苗接種率很高，再加上當地疫情已得到控制，形容國家目前處於良好狀態。

紹博爾表示當局在恢復開放疫苗接種計劃前，會重新評估建議接種對象、接種時間以及民眾應該接種哪一款疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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