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俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪

環球社會熱點 18:00 2022/04/27

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俄烏開戰後，接連有4名俄羅斯天然氣行業財閥遇害。出生於烏克蘭的俄羅斯天然氣工業銀行副總裁Igor Volobuev透露，自己上月已逃離俄羅斯返回祖國烏克蘭，並且加入烏克蘭軍隊共同抗俄，更表示他是為了贖罪。

俄斷波蘭保加利亞天然氣 佔高達9成供應（第二版） 【下一頁】

俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank）副總裁Igor Volobuev接受俄羅斯獨立新聞網站《The Insider 》及烏克蘭商業新聞網站《 liga.net》訪問。Volobuev表示已於上月2日逃離俄羅斯，加入烏克蘭國土防禦部隊參戰，成為俄烏開戰以來第4名離開俄羅斯的官員或企業高層。

現年50歲的Volobuev生於烏克蘭東北部城鎮Okhtyrka，在Gazprom集團工作了33年，在俄羅斯天然氣工業銀行負責公關團隊。他續稱，2014年俄羅斯吞併克里米亞後，便開始產生離開俄國念頭，但基於家庭原因無法成事。

Volobuev表示他無法對俄羅斯入侵祖國一事袖手旁觀，稱俄軍正殺害自己的親友，父親已在寒冷的地下室躲避最少一個月、熟人更稱以他為恥。

俄警告核威脅仍存在 斥美武裝烏克蘭 【下一頁】

他批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及所有俄羅斯人干犯國際罪行，稱他加入烏軍是為贖罪，洗刷自己在俄羅斯的過去。他對自己的雙重身份感到羞恥，願意以一生來償還，會一直留守烏克蘭直至取得勝利。

曾任天然氣生產商Novotek副總裁的55歲俄羅斯財閥Sergei Protosenya，本月19日被發現倒斃西班牙寓所，其33歲妻子及10多歲的女兒亦遇害。西班牙警方透露，初步估計Protosenya先殺妻女，再用斧頭自殺，但外媒曾引述消息人士指其家庭生活幸福美滿。

Protosenya遇害前數日，51歲俄羅斯財閥兼克里姆林宮官員Vladislav Avayev被發現陳屍莫斯科寓所，其47歲妻子及10多歲女兒亦死亡。

Volobuev質疑Avaev及Protosenya並非自殺，認為Avayev可能是知道太多事情才招惹殺身之禍。

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責任編輯：郭麗明

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