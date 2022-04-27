港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇

整體樓市氣氛好轉，但亦有買家不急於入市，繼續租樓，其中小西灣藍灣半島近日錄得罕有一房豪裝租務。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰說，藍灣半島5座高層H室，一房設計，實用面積323平方呎，獲本區客即睇即租，月租15,300元，實用呎租約47元。

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招潔冰表示，租客喜歡屋苑寧靜環境，鄰近上班地點，而且交通方便，加上單位裝潢簇新，傢電齊全，可即租即住，僅睇一次便決定租。從代理提供的相片可見，單位裝修簇新，眺望部分少海景。

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資料顯示，業主於2010年8月以293萬元購入上址，以購入價計算，目前租金回報率近6.3厘。

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