【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%

港交所（00388）中午公布，今年首季純利26.7億元，按年下跌31%，按季表現相若。首季收入為46.9億元，較去年同期所錄得的新高紀錄下跌21%，按季下跌1%。基本每股盈利2.11元，不派息。首季港股每日成交金額為1,465億元，較2021年首季的2,244億元大跌35%。午後股價未見太大刺激，最多跌0.9%，低見319元，收報321.4元，微跌0.1%，成交額12.3億元。

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港交所解釋，期內平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少，加上電子首次公開招股服務費用減少令存管費用減少，導致主要業務收入按年跌16%至47.6億元。營運支出11.8億元，增7%；公司資金的投資轉蝕1億元，遜於去年首季賺2.2億元，源於集體投資計劃的公平值虧損淨額1.9億元，反映全球股票及固定收益市場的估值下跌。期內EBITDA利潤率為75%，按年下跌6個百分點。

大行予港交所投資評級及目標價﹕

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港交所首季招股活動放緩，上市新股數量按年跌近47%至17隻，均為主板掛牌；總集資額急挫89%至149億元。港交所指，季內新股市場仍吸引許多公司申請在香港發行新股，於3月底止共有逾150宗上市申請正在處理中，當中包括10宗SPAC的上市申請。

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記者：郭秀慧