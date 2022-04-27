  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (三) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%

股樓投資 17:12 2022/04/27

分享：

分享：

港交所（00388）中午公布，今年首季純利26.7億元，按年下跌31%，按季表現相若。首季收入為46.9億元，較去年同期所錄得的新高紀錄下跌21%，按季下跌1%。基本每股盈利2.11元，不派息。首季港股每日成交金額為1,465億元，較2021年首季的2,244億元大跌35%。午後股價未見太大刺激，最多跌0.9%，低見319元，收報321.4元，微跌0.1%，成交額12.3億元。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

港交所解釋，期內平均每日成交金額減少，令交易及結算費減少，加上電子首次公開招股服務費用減少令存管費用減少，導致主要業務收入按年跌16%至47.6億元。營運支出11.8億元，增7%；公司資金的投資轉蝕1億元，遜於去年首季賺2.2億元，源於集體投資計劃的公平值虧損淨額1.9億元，反映全球股票及固定收益市場的估值下跌。期內EBITDA利潤率為75%，按年下跌6個百分點。

大行予港交所投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +9
    +8

港交所首季招股活動放緩，上市新股數量按年跌近47%至17隻，均為主板掛牌；總集資額急挫89%至149億元。港交所指，季內新股市場仍吸引許多公司申請在香港發行新股，於3月底止共有逾150宗上市申請正在處理中，當中包括10宗SPAC的上市申請。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
香港交易所（00388） EBITDA 港股 純利 每股盈利

上一篇文章

港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇

下一篇文章

【虛擬經濟】全球首個工作犬主題NFT項目「THE WORKING DOG」 總銷售額40%將捐予香港導盲犬服務中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）
【MIRROR演唱會】MIRROR首次紅館演唱會開10場 票價分別1280元﹅880元及480元 （多相）
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款