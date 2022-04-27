網易雲音樂起訴騰訊音樂 進行不正當競爭

內地遊戲開發商網易(09999)旗下的音樂平台雲音樂(09899)在周三(27日)宣布，就騰訊（00700）旗下騰訊音樂（美：TME）不正當競爭行為正式提起司法訴訟程序。網易雲音樂起訴騰訊音樂通過非法盜播歌曲，批量化冒名洗歌等一系列措施，實行不正當競爭的行為。雲音樂全日收報63.8元上升0.8%。騰訊全日收報334.8元下跌0.2%。

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騰訊音樂品牌公關負責人陳默則在朋友圈中發聲表示，不會加入打嘴架的行列，無視事實來碰瓷無助於音樂行業的發展。他同時表示，相關證據早已留存，該發起的訴訟也早已陸續發起。

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雲音樂去年底在本港掛牌。截至去年，集團錄虧損20.5億人民幣，較前年收窄。主要由於淨收入增加及成本控制有所改善。在線音樂服務毎月活躍用戶數目由2020年的1.805億名增至去年的1.826億名。

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