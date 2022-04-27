【大行看法】晨星亞洲：市場對內地封城反應過度　本港地產股股息率吸引

▲ 晨星投資管理（亞洲）高級股票分析員胡啟泰認為，本港地產股基本因素強勁、股息吸引，而且估值大部份都被低估。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子認為，市場對內地封城一事反應過度，因內地雖然堅持病毒清零政策，但封城的大部份影響料於第二季已顯現，有關影響預期也會低於去年武漢封城，而且目前全球物流情況亦較之前佳。她指，全球供應面樽頸料於下半年好轉，程度不會惡化至重演2020年與2021年的情形。

對於投資者對大中華區股市採取觀望態度，陳麗子指投資者抱有很多憂慮，包括美國加息風險、俄烏戰爭等，而股市未來轉強的關鍵催化劑有三個，分別是俄烏戰爭結束令能源價格重返正常水平、內地疫情消息面改善，以及通脹回落令儲局加息幅度不會遠超市場預期。

看好三隻內銀股

被問到對本港地產股的看法，晨星投資管理（亞洲）高級股票分析員胡啟泰認為，本港地產股基本因素強勁、股息吸引，而且估值大部份都被低估，惟股價第二季料將持續弱勢。不過，以4至5厘的股息率而言，目前股價仍是吸引的入市點。

本地銀行股方面，胡啟泰料淨利息收益率下半年會維持穩定，今年第二季至明年初可望改善。然而，於去年的高基數效應下，今年本地銀行股首季手續費收入料有壓力。

內銀股則因政策利率的下調預期而受壓，即使有關壓力可被貸款增長所抵銷。他又提到，內銀股資產質素受累疫情而面臨壓力，理財產品銷售今季亦料放緩，惟後者下半年可望復甦。晨星亞洲看好招行 （03968） 、農行 （01288） 及建行 （00939） 3隻內銀股。

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記者：余倩敏