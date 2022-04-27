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【數碼港元】金管局：數碼港元發行機制可有3個方案　傾向銀行繳交美元換取負債證明書方案

Hot Talk 16:42 2022/04/27

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金管局發布《從政策及設計角度看「數碼港元」》討論文件，文件提到，數碼港元的發行及贖回機制須符合聯滙制度下的貨幣發行局原則，尤其是貨幣基礎的任何變動都須以外滙儲備的相應變動完全配合，據此原則，數碼港元的發行機制的可有3個方案，包括銀行繳交美元兌換成數碼港元（硬幣方案）、銀行繳交美元換取負債證明書（紙幣方案），以及指定銀行把在金管局的結算帳戶結餘轉換為數碼港元（總結餘方案）

總結餘方案發行及贖回數碼港元　或會令總結餘波動增加

金管局認為，紙幣方案及硬幣方案較總結餘方案更合適，指除非已制定足夠的保障措施，透過總結餘方案發行及贖回數碼港元或會令總結餘波動增加，影響港元銀行同業流動性。當總結餘降至低水平時，例如發生金融危機時，存戶把大量存款兌換成數碼港元，影響會更為顯著。

而且總結餘方案或會令人有錯誤印象，以為數碼港元並非由外匯儲備提供十足支持，因為透過總結餘提供的支持看似是一種間接支持，遠不及紙幣方案及硬幣方案般直接，公眾很容易明白後兩個「數碼港元」方案，純粹是把實物現金（即紙幣及硬幣）延伸至數碼版本。

金管局續指，若比較紙幣方案與硬幣方案，該局傾向採用後者，因它完全由單一機構發行數碼港元，並保留着由代理銀行處理一切與分發數碼港元相關的面向客戶工作這一好處。從操作角度來看，這方案較簡單，又可以避免不同指定銀行發行的「數碼港元」在形式上可能存在差異，令公眾不易感混淆。

相關文章：

【數碼港元】金管局推文件諮詢公眾　余偉文：未就推出數碼港元作任何決定
【數碼港元】許正宇：今年中提出數碼港元初步想法　不影響現行貨幣制度

 

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數碼貨幣 港元 香港金融管理局

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