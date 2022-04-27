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【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉離職前轉軚留任、代理CEO退休

股市 16:32 2022/04/27

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【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉臨離任前轉軚留任、代理CEO退休

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）年初經歷鎳期貨交易亂象，原訂4月30日離任的行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain），突然宣布留任。港交所公布，張柏廉會留任LME行政總裁兼集團大宗商品主管，推動 LME 作為全球領先的工業金屬交易中心、對沖中心和定價中心的長遠發展。

張柏廉離任前「轉軚」，港交所行政總裁歐冠昇稱，很高興張柏廉決定留任。過去幾周，鎳市場出現了前所未見的情況，他一直帶領團隊積極解決問題，展示出卓越的領導力，相信同事、客戶和所有市場人士都會歡迎這個好消息。

港交所首季少賺31%至26.7億元 投資轉虧1億元，可見【下一頁】

張柏廉留任後　LME高層大執位　

張柏廉則表示，近幾周發生的事情突顯LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率，帶領業界邁向可持續發展的未來。

LME鎳期貨因挾倉交易而價格異動，LME罕有叫停買賣約一星期，其後引入價格漲跌停機制才恢復買賣，引發部分市場人士質疑做法。

張柏廉留任，但LME管理層繼續大執位，年初因應張柏廉宣布辭任，原訂將出任LME代理行政總裁的LME Clear行政總裁馮恩霖將將今年7月退任，而LME首席財務總監李凱琳將離任，由現任代理首席財務總監Tabitha Silverwood接替。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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