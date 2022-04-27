【Google】Android 13推出公開測試版 Pixel手機搶先試用

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▲ 在Android 13開發者預覽版中，新功能包括支援低功耗藍牙（Bluetooth LE）音訊，而新的手機相片庫會限制App取得媒體檔案的權限，要用戶授予通知權限App才能傳送通知，以及配合主畫面視覺的新App icon選項等。