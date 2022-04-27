【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用

上一篇文章
【遊戲熱話】免費下載！ 暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
Google持續改善Android 13系統的功能及穩定性，並在日前釋出第一個Android 13公開測試版，符合條件的Pixel手機可先試用，其中手機相片庫將出現重大更新。在5月舉行的Google I/O 2022開發者大會中，預計將會公布更全面的Android 13新資訊，並在下半年推出正式版。
【Google新品】Google CEO親自預告 開發者大會將有新品登場
在Android 13開發者預覽版中，新功能包括支援低功耗藍牙（Bluetooth LE）音訊，而新的手機相片庫會限制App取得媒體檔案的權限，要用戶授予通知權限App才能傳送通知，以及配合主畫面視覺的新App icon選項等。
【手機技術】效能提升！ 傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％
相比之下，Android 13公開測試版的新功能更側重於開發者，如提出更精細的媒體檔案訪問權限。Google工程副總裁Dave Burke表示，該權限現時要求App顯示需要取得的媒體檔案類型，例如照片、影片或音訊，而不是向用戶一次請求所有媒體檔案的權限。
此外，在Android內可以處理加密密鑰的Keystore與KeyMint已更新，以提供更多訊息錯誤代碼，還有用於音訊播放的新API。
與Android 12不同的是，Google計劃發布兩個開發者預覽版，之後如期在4月推出公開測試版；從Android 13的產品路線圖來看，正式版最早有望於8月發表，比Android 12正式版在去年10月初推出的時間有望更早。
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤 提高數據使用透明度
責任編輯：廖淑瑩