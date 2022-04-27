【室內設計】小孩長大需增空間 港爸花69萬翻新842呎單位 打造簡約北歐風 暖色系配襯開揚海景觀

當小朋友逐漸成長，需要的空間亦會隨之而增加。作為父母當然希望給予下一代更舒適的居住環境，而翻新便可以令原本格局變得不一樣，帶來煥然一新感覺。是次要介紹的單位是位於九龍大角咀浪澄灣，面積約842平方呎，裝修費約65萬。單位沒有過大的間隔改動，盡量保持原狀，主要訂做家具，油漆及更換地板，設計連裝修大約用了3個月。

這是單位原則屬三房一廳，居住了3人，包括夫婦二人和一個小朋友。戶主希望透過裝修為家居帶來全新的風格面貌，更舒適之餘同時提高功能性。加上隨著小朋友逐漸成長，需要擴大儲物空間。

業主喜歡自然北歐風，風格要求以簡約設計為主。同時希望單位以實用為主，要求有大量儲物空間。他希望可以利用屋外景觀的優勢，打造悠閒舒適，帶有溫馨感覺的家。設計師重點使用木質調作點綴，無論客廳及睡房均保留最簡單精要的佈置，加上屋外景觀開揚，打造清爽的居家風格。裝修設計特點是由於單位擁有開揚的海景景觀，加上戶主喜歡溫暖色調，因此設計上採用淺色、木色系為主調，充分利用大窗戶將自然光引入，讓屋主能夠於家中放鬆身心，飽覽全海景觀。

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設計時的困難在於要滿足屋主大量儲物需求，在全屋設置了不少儲物位置，同時需要維持設計的完整性。在客廳和飯廳方面，全屋設計以淺色、木色系為主調，配合淺色傢具，令空間更為明亮及保留通透感，營造溫暖及自然的感覺。設計師巧妙運用大型組合櫃不單能為客飯廳提升儲物空間，為牆身營造焦點之餘，亦能平衡淺色與木色的比例。

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客廳電視櫃牆身以木條子裝飾，為牆身營造焦點，而於部分牆身採用木條子，設計更具層次感。木條子牆的豎紋有助延伸視覺空間，營造空間感。由於木條子牆在走廊邊，能改善視覺上壓迫感，同時相對於只有白色牆身更具趣味性。

在主人房方面，為滿足戶主大量儲物的需求設計師利用單位樓底高的優勢，設置了加高地台床及高身衣櫥，提供了充足的收納空間。房間充分利用大窗戶將自然光引入，讓屋主能夠於睡房中放鬆身心，飽覽全海景觀。

小朋友睡房方面，以白色牆身為主，給人簡約整潔的感覺。在睡床以外保留最簡單精要的佈置，同時建構儲物空間於睡床下，不礙眼同時提高整體實用性。書枱上亦設有懸空吊櫃，大大增加收納空間。

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費用： 室內設計,訂造傢俬：約34萬 油漆工程及其他雜項：約10萬 泥水+水電：約25萬 總數：約69萬

*資料及圖片由 Inbloom Concept 提供

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責任編輯：陸盈希