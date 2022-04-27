  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (三) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事變動】瑞信委任劉志安為亞太區行政總裁、6月1日上任　常駐新加坡

股市 16:19 2022/04/27

分享：

分享：

【人事變動】瑞信委任劉志安為亞太區行政總裁、6月1日上任　常駐新加坡

瑞信公布亞太區管理層變動，瑞信亞太區行政總監司徒瀚 （Helman Sitohang）已決定辭去亞太區行政總監和瑞信執行委員會的相關職務，6月1日起擔任集團行政總監高曦泰（Thomas Gottstein）的高級顧問，專注於亞太區核心客戶和戰略發展工作，還將在亞太區顧問委員會任職。

司徒瀚任集團行政總監高曦泰高級顧問

劉志安已被任命爲亞太區行政總監，將於6月1日正式上任，届時，他還將在瑞信集團和瑞信銀行的執行委員會任職。劉志安於1996年作爲經理加入瑞信，常駐新加坡，現任瑞信亞太區投資銀行聯席主管、投資銀行與資本市場部聯席主管兼東南亞地區行政總監。

司徒瀚自2014年起領導瑞信亞太區業務發展，是亞太區最長任期的首席執行官。司徒瀚稱，從2014年起領導瑞信亞太區業務的不斷發展，現在已在亞太區搭建領先的經營平台，擁有深厚的人才儲備和强大的風控文化，爲下一階段的發展奠定了堅實的基礎，劉志安是共事多年的夥伴，堅信他將領導瑞信成功執行亞太區戰略。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

相關文章：【烏克蘭戰爭】瑞信預告首季虧損21億美元　受累俄烏戰爭與法律訴訟

相關文章：【烏克蘭戰爭】瑞信據報停止在俄羅斯開展新業務　遷移當地員工到其他地方工作

投資銀行 任命 管理層變動 銀行 新加坡

上一篇文章

【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉離職前轉軚留任、代理CEO退休

下一篇文章

【中國經濟】WSJ：習近平要求今年中國GDP增長須勝美國　曾討論發個人消費券（附最近兩年季度GDP比較）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款