▲ 【人事變動】瑞信委任劉志安為亞太區行政總裁、6月1日上任 常駐新加坡

瑞信公布亞太區管理層變動，瑞信亞太區行政總監司徒瀚 （Helman Sitohang）已決定辭去亞太區行政總監和瑞信執行委員會的相關職務，6月1日起擔任集團行政總監高曦泰（Thomas Gottstein）的高級顧問，專注於亞太區核心客戶和戰略發展工作，還將在亞太區顧問委員會任職。

司徒瀚任集團行政總監高曦泰高級顧問

劉志安已被任命爲亞太區行政總監，將於6月1日正式上任，届時，他還將在瑞信集團和瑞信銀行的執行委員會任職。劉志安於1996年作爲經理加入瑞信，常駐新加坡，現任瑞信亞太區投資銀行聯席主管、投資銀行與資本市場部聯席主管兼東南亞地區行政總監。

司徒瀚自2014年起領導瑞信亞太區業務發展，是亞太區最長任期的首席執行官。司徒瀚稱，從2014年起領導瑞信亞太區業務的不斷發展，現在已在亞太區搭建領先的經營平台，擁有深厚的人才儲備和强大的風控文化，爲下一階段的發展奠定了堅實的基礎，劉志安是共事多年的夥伴，堅信他將領導瑞信成功執行亞太區戰略。

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