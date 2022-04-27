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【中國經濟】WSJ：習近平要求今年中國GDP增長須勝美國　曾討論發個人消費券（附最近兩年季度GDP比較）

宏觀解讀 16:16 2022/04/27

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【中國經濟】WSJ：習近平要求今年中國GDP增長須勝美國

國家主席習近平主持中央財經委員會後，當局公布會加強基建建設，並穩定市場信心。《華爾街日報》引述不具名消息人士指，正當內地經濟活動面對疫情衝擊，習近平指示中國官員，要確保中國今年經濟增長優於美國，除了最新宣布加快大型基建項目建設，據報中國當局曾討論發放個人優惠券鼓勵消費。

報道指，習近平過去年數周在會議中，向高級經濟和金融官員強調中國經濟穩定增長很重要，認為需要顯示中國政制勝於西方民主制度。

撇除2020年上半年疫情突發衝擊影響增長基數，美國去年第4季經季節調整GDP按年增長5.5%，高於中國同期GDP按年增4%，是近20年罕見。中國今年首季GDP增長4.8%，而美國尚未公布最新數據。

  美國GDP按年增長* 中國GDP按年增長
2021年第4季 +5.5% +4.0%
2021年第3季 +4.9% +4.9%
2021年第2季 +12.2% +7.9%
2021年第1季 +0.5% +18.3%
2020年第4季 -2.3% +6.4%
2020年第3季 -2.9% +4.8%
2020年第2季 -9.1% +3.1%
2020年第1季 +0.6% -6.9%
*經季節調整數據
資料來源：彭博數據

報道指，去年第4季中美經濟增長差異，引發中國政府高層官員的不安，但有經濟學家質疑，在中國政府堅持動態清零防疫政策的情況下，要保持經濟增長較快具很大難度。

知情人士又指，中國官員正提議與外國投資者和企業舉行會議，安撫那些因中國政府整頓民營領域而感到不安的投資者和企業。近期內地多個城市放寬樓市限制，也期望恢復市場信心。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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