發展數字經濟有助提升中國就業質量

中國經濟正處於減速增質的關鍵階段，產業結構升級作為一種創造性破壞，自然會帶來結構性失業的問題。我們既要高度重視上述結構性矛盾對民生造成的潛在影響，也要認識到它們在中國產業轉型升級過程的存在必然性。如果為了緩解結構型矛盾而重回粗放型的經濟發展模式（比如大力發展勞動密集型產業以增加就業崗位），那麼的確能夠快速解決短期就業問題，但在長期轉型過程中勢必積蓄更多就業壓力，使得勞動力市場在面對外生挑戰或產業出清時變得更為脆弱。

從保就業角度看，我們不認為今年的穩增長政策將絕對依賴於老基建與房地產，邊際放鬆並不代表趨勢的轉變。目前看，政府近期推出的一系列針對服務業、中小企業等風險敞口較大市場主體的就業兜底措施及時有效，不僅能夠直接降低疫情衝擊對就業的短期衝擊，還防範了局部裁員向大規模失業傳導發酵的潛在風險，直達性政策力度有望持續加大。從中長期看，我們認為發展數字經濟將成為提升中國就業質量的重要途徑。

第一，數字經濟對創新及專業技能要求較高，因而人才整體呈現年輕態特徵，拓展數字經濟產業集群不僅有助於發揮年輕人的創新精神開拓新的經濟潛能，同時也能從根本上改善青年失業高企的現狀。

第二，數字經濟的新型基礎設施還處於建設紅利期，勞動力需求大。過去10年，平台經濟在中國非但沒有加劇失業，反而起到了服務業勞動力蓄水池的作用。統計數據顯示，2019年中國數字勞工平台從業者占就業人口的比重達到9.7%，顯著高於其他國家。雖然當前平台經濟對服務業的改造已基本完成，但隨著數字經濟邁入工業互聯網時代，算力、人工智能、數據中心等新型基礎設施建設將催生全新的勞動力需求，如能對中低端勞動力組織大規模基礎技能培訓，將對穩就業、穩增長起到互促共震作用。

第三，數字經濟有助於增強企業抵禦物理風險的能力，提升就業韌性。當前疫情防控的嚴峻形勢下，公路物流停滯是中小企業經營遇阻的主要原因，但根據中港協數據，我們也觀測到能夠實現自動化裝配的碼頭吞吐量受影響相對較小。因此，發展數字基建以推進物流運輸自動化，將提升廣大市場主體的抗擊風險能力，從而穩定就業基本盤。

第四，數字經濟對經濟增長有放大倍增的作用。在數據要素的加持下，每單位人力資源所創造的價值有望大幅提升，以此實現人均可支配收入的可持續增長。

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