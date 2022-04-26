  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (三) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發展數字經濟有助提升中國就業質量

宏觀解讀 13:10 2022/04/26

分享：

分享：

中國經濟正處於減速增質的關鍵階段，產業結構升級作為一種創造性破壞，自然會帶來結構性失業的問題。我們既要高度重視上述結構性矛盾對民生造成的潛在影響，也要認識到它們在中國產業轉型升級過程的存在必然性。如果為了緩解結構型矛盾而重回粗放型的經濟發展模式（比如大力發展勞動密集型產業以增加就業崗位），那麼的確能夠快速解決短期就業問題，但在長期轉型過程中勢必積蓄更多就業壓力，使得勞動力市場在面對外生挑戰或產業出清時變得更為脆弱。

從保就業角度看，我們不認為今年的穩增長政策將絕對依賴於老基建與房地產，邊際放鬆並不代表趨勢的轉變。目前看，政府近期推出的一系列針對服務業、中小企業等風險敞口較大市場主體的就業兜底措施及時有效，不僅能夠直接降低疫情衝擊對就業的短期衝擊，還防範了局部裁員向大規模失業傳導發酵的潛在風險，直達性政策力度有望持續加大。從中長期看，我們認為發展數字經濟將成為提升中國就業質量的重要途徑。

第一，數字經濟對創新及專業技能要求較高，因而人才整體呈現年輕態特徵，拓展數字經濟產業集群不僅有助於發揮年輕人的創新精神開拓新的經濟潛能，同時也能從根本上改善青年失業高企的現狀。

第二，數字經濟的新型基礎設施還處於建設紅利期，勞動力需求大。過去10年，平台經濟在中國非但沒有加劇失業，反而起到了服務業勞動力蓄水池的作用。統計數據顯示，2019年中國數字勞工平台從業者占就業人口的比重達到9.7%，顯著高於其他國家。雖然當前平台經濟對服務業的改造已基本完成，但隨著數字經濟邁入工業互聯網時代，算力、人工智能、數據中心等新型基礎設施建設將催生全新的勞動力需求，如能對中低端勞動力組織大規模基礎技能培訓，將對穩就業、穩增長起到互促共震作用。

第三，數字經濟有助於增強企業抵禦物理風險的能力，提升就業韌性。當前疫情防控的嚴峻形勢下，公路物流停滯是中小企業經營遇阻的主要原因，但根據中港協數據，我們也觀測到能夠實現自動化裝配的碼頭吞吐量受影響相對較小。因此，發展數字基建以推進物流運輸自動化，將提升廣大市場主體的抗擊風險能力，從而穩定就業基本盤。

第四，數字經濟對經濟增長有放大倍增的作用。在數據要素的加持下，每單位人力資源所創造的價值有望大幅提升，以此實現人均可支配收入的可持續增長。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

最新專欄文章 更多

實話世經 - 更快的縮表勢在必行
2022/04/12
更快的縮表勢在必行
實話世經 - 影響外資流動方向的雙重因素
2022/04/05
影響外資流動方向的雙重因素
實話世經 - 穩預期助香港資本市場回歸理性
2022/03/29
穩預期助香港資本市場回歸理性
實話世經 - 減稅退稅的宏微觀影響
2022/03/22
減稅退稅的宏微觀影響
實話世經 - 5.5%增速目標彰顯中國經濟底氣
2022/03/15
5.5%增速目標彰顯中國經濟底氣
中國市場 數碼轉型 雲端 就業 宏觀分析 人力資源 人工智能 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款