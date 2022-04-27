數碼港元│「數碼港元」將面對甚麼潛在挑戰和技術問題？

首先，儘管非金管局本意，但推出「數碼港元」難免令人覺得會加劇零售支付市場的競爭。其次，倘若大量市民將銀行存款轉為「數碼港元」，或有機會抽緊銀行資金。雖然金管局可以引入保障措施（例如設置「數碼港元」的最高戶口結餘、每日轉換及交易限額等）應對此潛在風險，但過多的限制或會降低市民使用「數碼港元」的意欲，因此必須要在風險管理和方便利民之間取得平衡。

如何界定私隱和數據保障

「數碼港元」面對的另一個議題，是監管機構如何界定私隱和數據保障。假如完全匿名，「數碼港元」的使用將與硬幣和紙幣無異，但無疑不合符打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定。因此，一定程度的可追溯性是必不可少的，我們必須審慎研判參與者（例如央行、電子支付營運商、銀行及商家等）取得用戶資料的程度（例如用戶身份及交易歷史）。

網絡安全潛在風險要留意

此外，也要考量「數碼港元」應否具備「可編程」（programmable）的特點。所謂「可編程」，是指透過預設條件執行程式指令，有助「數碼港元」開拓更廣更多的應用場景，但同時也要留意程式故障、網絡安全風險等潛在風險。

因此，「可編程」特點應用在「數碼港元」錢包或比應用在「數碼港元」上更為實際。再者，假如「數碼港元」具備「可編程」特點，有市民可能會擔心「數碼港元」是否等同現金一樣可靠。

【上一頁：香港需要哪類零售央行數碼貨幣？】

【下一頁：「數碼港元」事在必行？】