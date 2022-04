【夢想本應翱翔@iM網欄】榮膺JUMPSTARTER 港初創製海洋清潔智能機械人

到陽光明媚的印尼巴厘島海灘,你會期待有甚麼收穫?本港初創Open Ocean Engineering創辦人就將原本前往巴厘島的畢業旅行,化身成一場創業探索之旅,在親身了解海洋污染對當地的影響後,萌生清理海洋垃圾的創業構思,如今已成功將理念變成實際產品——智能海洋清潔機械人Clearbot。筆者今期繼續分享為環保及可持續發展出謀劃策的科技初創。

2年多前,Open Ocean Engineering的印度籍創辦人Sidhant Gupta和Utkarsh Goel仍是香港大學工程系學生。當時,港大鼓勵學生參加與課程相關的實踐活動,並提供補助,2人成功申請並到訪巴厘島。他們看見海洋河流的垃圾問題嚴重,甚至影響到當地旅遊業,於是與幾間衝浪店店主一起動腦筋製作清理垃圾的工具,由此便有了Clearbot的雛形。

Sidhant說︰「回港後,我們發現香港亦有類似問題,政府花大氣力租用船隻清潔水上垃圾,惟發現這方法效率不高,且難以擴充規模。我們更意識到處理海洋垃圾是全球多地面臨的問題,亦是一個商機。」

於是,他與夥伴們想到設計自動化海洋清潔機械人來解決這個問題,他說︰「現時大部分船隻仍使用化石燃料,我們的使命是為海洋經濟注入更清潔的能源,透過打造電動船,令海洋清潔成本降低且更加環保。」

勝出大學生創業比賽

2019年,Sidhant和Utkarsh以這個創業構思參加阿里巴巴香港創業者基金舉辦的大學生創業比賽「JUMPSTARTER IdeaPOP!」並獲得冠軍。產品及構思進一步獲得認同之後,他們繼續努力,花了1年半時間研發樣板機,並帶着正式產品Clearbot參加「JUMPSTARTER 2022」環球創業比賽,更拿下勝出隊伍殊榮。

Clearbot是一個由人工智能驅動的組裝式機械人系統,設有浮動捕撈網,並配備攝錄鏡頭,可透過人工智能系統掃描分辨漂浮物,進而收集垃圾;機身設太陽能驅動器,透過附設的電腦系統,可連接至互聯網,將收集垃圾的資訊提供給用戶,方便進一步分類處理。完成一批垃圾的收集後,機械人會駛回鄰近碼頭卸下垃圾,充電後即可重返海洋繼續工作。

目前Open Ocean Engineering有7位成員,當中4人負責技術研發,去年更與電競品牌雷蛇(Razer)接洽,資助打造第一部Clearbot,由雷蛇協助設計船身外觀,並安裝雷蛇鏡頭,在昏暗光線下仍能捕捉畫面,無論從視覺上或技術上都令產品更加完善,有助打開市場。現時Clearbot已獲政府部門、發展商及海上基建承建商等使用。

畢業即創業勇於嘗試

Open Ocean Engineering兩位創辦人均在大學畢業即投身創業,Sidhant稱是性格使然,自嘲試過到企業打工實習,但都「表現不佳」,他說︰「做自己想做的事情,我會更有驅動力。」Utkarsh為了創業曾婉拒投行錄取,「我對機械人及電子十分感興趣,我想投入到自己打造的東西上,看着它變為現實。」他們都認為,年輕時較少負擔,無懼風險,應趁早創業,趁早試錯。

創業不會一帆風順,Open Ocean Engineering剛成立不久就遇上新冠疫情。該公司以硬件為賣點,本來已計劃到印尼及香港以外其他地區試行產品,但都因疫情而取消,Sidhant說︰「很多客戶自身生意也因疫情影響而要先求生存,令對推出新產品、服務的策略有變」。

出行限制令其無法到訪多地工廠檢視生產過程,只能透過視頻會議監督完成100多個零部件的生產,供應鏈派送亦曾出現問題,少一個零件都難以組裝。

遠程操作備受看重

不過,他指出疫情令各界開始更依賴自動化機械人,「整個工作思維模式都在轉變,大家開始意識到遠程操作的重要性,這可算是逆境中的一綫曙光。 假使我們能安然渡過疫情,相信以後也定能披荊斬棘。」

敢夢敢闖是成功創業者都有的基因,2位印度留學生從香港出發,冀擴充到印度、巴拿馬及大灣區等市場,由海洋清潔開始,未來將開拓其他應用領域,「是夢想每天驅動我們去做正確的決定,向目標前進——從研發可以操控一個機械人的技術,到有一天可操控1,000個。」

企業助初創商業化

筆者很欣慰看到Open Ocean Engineering與JUMPSTARTER再續前緣,從學生版創業比賽的一個構思,一個簡陋的模型,到2年後成長為一間真正的初創公司,並開始輸出產品。

2位創辦人說:「正是因贏得學生創業比賽,才激勵我們繼續驗證這個構思,透過JUMPSTARTER獲得很多人脈及資源,亦令產品得到關注及認可,希望未來能藉助此平台再上一個台階。」

企業及投資者的支持是初創成長很重要的動力。 而JUMPSTARTER從5年前開始,就很注重拉動不同行業的企業參與,讓更多有心人可以幫助發掘創意並協助其進一步商業化。

JUMPSTARTER 2022創科盛典將於5月12至15日於尖沙咀K11 MUSEA舉行,免費入場,有興趣的朋友可以前來參觀,與不同的創業家交流並了解最新的行業趨勢。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

