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【美股焦點】Robinhood因過度擴張而要節減人手　將裁減9%全職員工、盤前跌近4%

股市 16:06 2022/04/27

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【美股焦點】Robinhood因過度擴張而要節減人手　將裁減9%全職員工

美國免佣網上券商Robinhood（美︰HOOD）首席執行官Vlad Tenev宣布將裁減9%的全職員工，Robinhood的員工人數從約700人增加到去年底的近3,800人，這即意味公司將辭退約342名員工。

Robinhood盤前跌3.6%，報9.64元。

Tenev在一篇博客文章中說，公司自2020年初急速冒起，旗下交易應用程式漸流行以來。在快速增長下，因而公司衍生了一些職位和職能重複的問題。

他表示，經過仔細考慮了所有因素後，公司認為削減Robinhood的人員是正確的決定，從而可提高效率和增長速度，並確保即時應對顧客不斷變化的需求。不過，公司則拒絕透露更多細節，如確切解僱人數。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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編輯：姚卓然

美股 裁員 就業 美國
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