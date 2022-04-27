▲ 【大行報告】高盛：中資科網及中概股市值自高位蒸發2萬億美元 未來12個月平均潛在升幅82%

中資科網股仍於低位徘徊，高盛表示，中概股及中資互聯網股在除牌風險、監管收緊、美國加息、地緣政治升溫及本土經濟放緩等因素困擾下，市值已自14個月高位，蒸發約2萬億美元，相當於2021年中國經濟增長約11%，當中ADR及科技指數回吐約60%。

高盛指，自3月中副總理劉鶴言論及除牌風險紓緩後，科網股自3月15日低位反彈18%，但預測市盈率仍只有17.4倍，較美國科網股折讓33%，接近歷史低位，亦較10年平均低2個標準差。該估值模型指，科網股現價反映經濟及國企盈利顯著下滑的情況。

「過去14個月，中資科網股及中概股由第二大、流通性最強的股票，變成盈利能力可見度存疑的股份。」

高盛稱，科網股自2021年2月的40倍預測市盈率，降至現時的20倍，2022年盈利預測削近五成，造成持續14個月的跌浪，而新興市場及亞洲互惠基金已將科網股配置由14%，降至9%，對沖基金投資者亦將持倉比重減半。

高盛指，由於除牌退市風險已過度反映，該行根據中資科網股的股本回報率作基本預測，即使未來12個月沒有盈利，科網股公允值也會上升50%，而參考該行研究團隊對中資股的目標價，意味未來12個月平均潛在升幅為82%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：【大行看法】瑞銀：下調中國股票企業盈利增長預測至11% 建議加倉三類股份

相關文章：【大行報告】星展：放寬防疫措施或成短期市場焦點 看好多個本地板塊（附股份名單）