聯合國通過決議 安理會常任理事國行使否決權須提理據

聯合國周二（26日）就收緊5個安全理事會常任理事國行使否決權的決議草案表決，獲193個成員國有共識通過。據悉，美國、英國及法國早前已聯署支持草案；但有來自俄羅斯或中國的外交人員認為，草案或將進一步分裂聯合國。

聯合國討論收緊常任理事國否決權 否決需提出正當理由 【下一頁】

歐洲小國列支敦士登（Liechtenstein）率先提出草案，提議收緊美、英、中、俄、法這5個安理會常任理事國權力，動用一票否決權時，必須提出正當理由。草案規定當常任理事國投否決票後，聯合國要在10個工作日內召集所有成員國，就有關否決進行辯論。

然而，議案不具約束力，常任理事國仍然可在不提供理由情況下，動用否決權。

美英法三個常任理事國在內近100個國家聯署支持草案，聯合國193個成員國在周二的會議上有共識通過。

普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判 【下一頁】

外媒引述部分國家駐聯合國代表指，草案將令5個擁有否決權的國家打算推翻安理會議案時，需要付出較高政治代價。但有來自俄羅斯或中國的外交人員批評，議案會進一步分裂聯合國。

列支敦士登駐聯合國大使韋納韋瑟（Christian Wenaweser）表示，議案將為聯合國創造一個新程序。他強調措施絕非針對俄羅斯，旨在促進聯合國角色、推展多邊主義，讓所有成員國在國際和平與安全問題上享有發言權。

根據聯合國的記錄，至今已有超過200項不同的安理會議案被否決，其中部分提案是被多個國家否決。前蘇聯及俄羅斯動用否決權次數最多，其次是美國。英國、中國和法國動用否決權次數相對較少。

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責任編輯：郭麗明