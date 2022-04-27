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【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動

理財智慧 17:44 2022/04/27

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若你在剛轉了新工不久後，收到一直夢寐以求的公司取錄，你又會否選擇辭職呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己剛轉了新工不久，而同事們也十分熱心地教他，但他最近卻收到另一公司的取錄，雖然人工較低，卻是夢想中的工作，於是他猶豫應否轉工才好。

樓主指自己剛返了新工數個月，而自己還是在訓練階段，現時他的月薪有5萬、一星期返5.5天，他指其同事人十分好，願意教樓主工作，而且公司離家也十分近，但最近他收到了一個夢寐以求的取錄通知，人工有4萬多五天工作，職涯規劃明朗，然而公司離家卻較遠，車程要約1小時，但樓主害怕現時辭職會辜負同事的教導，而且又要麻煩到公司再招聘人手，於是他向網民詢問自己應否辭職才好。

【職場熱話】 港男現職大公司月薪3.5萬  壓力大欲轉細公司3.1萬   每年加薪10%感心動 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「返5.5天等於返6天，我寧願少賺一些，然後多一天時間休息。」，「夢寐以求的工作是怎樣的？」，也有人指，「寧願辭掉一份5萬頭的工作，然後做4萬多的工作？」。

【延伸閱讀】【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理 月薪6.7萬元 熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？【下一頁

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另有網民指，「現職公司離家近，而且同事好，除了多返半天外，還有甚麼不好的呢？」，「甚麼工作人工這麼高能有5萬。」。

【職場熱話】上班第2天被要求完全熟悉店務   稍出錯被罵至狗血淋頭   打工仔感委屈兼受氣 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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【職場熱話】剛轉職PR一個月 找到人工福利更好工作 打工仔欲辭職卻又感猶豫

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