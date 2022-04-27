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【職場熱話】剛轉職PR一個月 找到人工福利更好工作 打工仔欲辭職卻又感猶豫

理財智慧 17:46 2022/04/27

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若你剛轉了新工但又找到了另一份更好的工作時，你會否選擇轉工呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己剛轉了一份關於公關的工作，而近日卻又找到另一份人工及福利更好的市場營銷工作，於是他向網民詢問自己應否轉工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】港男打工20年  轉戰副業更稱心 分享上班生涯「10個不」心得 【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「當然是要轉行。」，「所有工作也只不過是看錢份上。」，另有人指出，「大集團也一樣有名氣，而且工作應該也不會太忙碌。」。

最後樓主也有在討論區留言指，「大集團的子公司主要也是做機構工作，而整體福利、人工也不錯，其實怎樣看也是轉會好一點。」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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