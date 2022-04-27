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【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出

科技 18:46 2022/04/27

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手機遊戲版《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）將於6月2日正式推出

暴雪（Blizzard）日前正式公布其經典IP《暗黑破壞神》（Diablo）的手機遊戲版《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）的推出日期，遊戲將於6月2日正式推出，而香港、台灣等地，則會在6月下旬推出。

【機迷熱話】PlayStation版《Borderlands 3》 將支援跨平台連線功能
 
暴雪也透露，遊戲也會一併推出電腦版，與手機版之間可作跨平台對戰或共享同一進度，讓玩家能在不同平台遊玩，且兩個平台的遊戲功能也會相同；對於喜歡利用遊戲控制器玩遊戲的玩家而言，新版同時支援遊戲控制器、滑鼠和鍵盤。

【遊戲熱話】雙機策略成功 Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
 
遊戲內容上，《暗黑破壞神 永生不朽》有野蠻人、聖教軍、死靈法師、狩魔獵人、武僧、秘術師共6個職業可供選擇。先前《暗黑破壞神》的角色也會出現，包括迪卡．凱恩，而遊戲主軸劇情，也仍是尋找腐化的世界碎片；而玩家組成8人隊伍進行任務，或是最多150人組成氏族，來獲取成就。

【遊戲熱話】Switch的JoyCon先天設計缺陷  累外判商要用盡人手資源集中維修？

責任編輯：廖淑瑩

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