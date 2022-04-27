【樓市熱話】 婆婆擁一未補地價居屋 欲寫平安紙轉給孫兒 孫憂是否可行？

不少長輩也會想於百年歸老後，把自己未補地價的居屋轉給孫兒或近親，然而當中卻有不少的限制，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己的婆婆有意於百年歸老後，把其未補地價的居屋讓樓主繼承，於是他向網民詢問將來他婆婆能否將未補地價的居屋轉給他。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 不是有平安紙及律師信便行了嗎？」，「可以，只要你婆婆夠65歲便能申請」，也有人指，「 只要遺產是寫你，而你在那一刻沒有持有任何未補地價的居屋、公屋便可以。」。

另有網民指，「 記得若繼承了便沒有首置。」，「有層樓便是人生勝利組了。」，「很羨慕人家父母及長輩有如此多物業。」。

根據房屋署資料，居者有其屋計劃 、居屋、 租置計劃及綠置居的單位，除了在首次出售日期起計2年後，經第2市場轉售，或已繳付補價外，是不可以自由轉讓物業業權的，只有特殊情形，房委會才會根據個別情況酌情批核業權轉讓的申請。

當中的一些原因包括業主因年紀老邁 (即65歲或以上) 、重病命危、去世、破產等而申請更改業權，而除業主去世外，準承讓人必須為該物業業主已登記的家庭成員 ，而且沒有持有物業或只持有私人物業。

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責任編輯：關海儀