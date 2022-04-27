數碼港元│零售央行數碼貨幣與現有電子支付方式有何分別？

電子支付工具（例如轉數快、八達通、手機錢包等）已成為市民日常生活不可或缺的一部分。這些電子支付工具與零售央行數碼貨幣有何分別呢？

信用風險法律層面有分別：從概念上看，零售央行數碼貨幣就好比央行發行的硬幣和紙幣，都是由央行發行或提供支持，記在央行的帳簿內，所以信用風險是零。至於大家存放在銀行或電子錢包内的存款，則是記在銀行或發行營運商等金融機構的帳簿內，因此存款與現金的兌換性取決於該金融機構自身的風險。

雖然香港金融機構非常穩健，上述信用風險極微，大家可以放心，但兩者在法律層面是有一些技術分別。

各地推央行數碼貨幣原因大不同：目前中國內地、瑞典和巴哈馬等國家都是央行數碼貨幣的先行者，但其推行的原因卻不盡相同。例如在中國內地，央行數碼貨幣旨在提升央行支付系統的效率，並作為大型科技公司所營運的零售支付系統的後備。

又例如瑞典的現金使用量不斷下降，故推出數碼貨幣以增加央行貨幣的整體流通量。巴哈馬基於地理因素令現金管理成本相對高昂，因此推動電子支付以降低金融服務成本，同時促進普及金融。

環顧全球，大部分央行數碼貨幣項目仍然處於研究階段。鑑於貨幣的意義及功能舉足輕重，因此各個央行在推行他們的數碼貨幣前必定會進行深入及全面的研究，確保不會動搖公眾對貨幣的信心。

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