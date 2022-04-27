  • 29°C
香港時間 : 2022427日 (三) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數碼港元│零售央行數碼貨幣與現有電子支付方式有何分別？

股市 18:15 2022/04/27

分享：

分享：

電子支付工具（例如轉數快、八達通、手機錢包等）已成為市民日常生活不可或缺的一部分。這些電子支付工具與零售央行數碼貨幣有何分別呢？

信用風險法律層面有分別：從概念上看，零售央行數碼貨幣就好比央行發行的硬幣和紙幣，都是由央行發行或提供支持，記在央行的帳簿內，所以信用風險是零。至於大家存放在銀行或電子錢包内的存款，則是記在銀行或發行營運商等金融機構的帳簿內，因此存款與現金的兌換性取決於該金融機構自身的風險。

雖然香港金融機構非常穩健，上述信用風險極微，大家可以放心，但兩者在法律層面是有一些技術分別。

各地推央行數碼貨幣原因大不同：目前中國內地、瑞典和巴哈馬等國家都是央行數碼貨幣的先行者，但其推行的原因卻不盡相同。例如在中國內地，央行數碼貨幣旨在提升央行支付系統的效率，並作為大型科技公司所營運的零售支付系統的後備。

又例如瑞典的現金使用量不斷下降，故推出數碼貨幣以增加央行貨幣的整體流通量。巴哈馬基於地理因素令現金管理成本相對高昂，因此推動電子支付以降低金融服務成本，同時促進普及金融。

環顧全球，大部分央行數碼貨幣項目仍然處於研究階段。鑑於貨幣的意義及功能舉足輕重，因此各個央行在推行他們的數碼貨幣前必定會進行深入及全面的研究，確保不會動搖公眾對貨幣的信心。

【上一頁：NFT成熱潮　發展「數碼港元」可行嗎？

【下一頁：香港需要哪類零售央行數碼貨幣？

債券 虛擬銀行 可持續發展 貨幣政策 財政政策 科技產品 雲端 網絡保安 人工智能 八達通

上一篇文章

【汽車股】廣汽首季多賺27%　「埃安」新能源車銷量增1.5倍

下一篇文章

數碼港元│NFT成熱潮　發展「數碼港元」可行嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升361點　納指期貨升1%（不斷更新）
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【新創建旗下】協興前高級經理被控受賄100萬元、涉啟德體育園項目　廉署：協興全面協助調查
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升11點　中海油升逾6%、滙豐續跌近3%（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款