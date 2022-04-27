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【Share for Good】新世界「愛互送」平台增食物捐助　募集600萬件物助基層溫飽

理財智慧 16:19 2022/04/27

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第五波疫情持續緩和，但對社會影響猶在，尤其是近月糧油食品漲價，基層的匱乏由抗疫物資延至爭取三餐溫飽。有見及此，新世界（00017）創立的香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣布進入第二階段，受惠機構增至60間，並新增5項食物捐助類別，包括食米、食油、麵食、罐頭及餅乾，目標籌募600萬件不同類別物資，全面顧及基層需要，紓緩他們對三餐的憂慮。而順豐香港亦加入成為第二階段的物流伙伴，進一步提高派送效率。 

發言人指，平台進入第二階段後，受惠機構總數將增至60間，其中包括4間與食物援助相關的機構：共廚家作、齊惜福、樂餉社及膳心連基金，目的是令更多人受惠，全方位顧及基層的三餐溫飽與各種生活所需。 

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「『Share for Good愛互送』推出一個多月，感謝大眾及各界機構踴躍捐贈。惟疫情緩和不代表社會回復元氣，失業及物價上漲等『後遺症』陸續浮現，我們留意到基層的焦慮，爭分奪秒開展第二階段計劃，因應基層需要調整捐贈項目，尤其集中於食物援助，希望各界繼續慷慨支持，基層多一分溫飽，就能少一份憂心。」 

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撰文 : 黃卓賢

新世界發展（00017） 疫情 鄭志剛

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