【虛擬經濟】全球首個工作犬主題NFT項目「THE WORKING DOG」 總銷售額40%將捐予香港導盲犬服務中心

一站式NFT創新孵化企業NFT PLUS（NFT+），乘著今日（27日）國際導盲犬日，發布全球首個以工作犬為主題的NFT大型企劃「THE WORKING DOG」項目，首階段將會發行3,388個NFT，5月6日正式於Opensea公開發售。策劃團隊透露未來更將啟動「NFT+ ESG」基金，香港導盲犬服務中心為首波主要受惠機構，NFT+在不扣除成本下，將捐出總銷售金額的40%給中心發展。

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根據項目路線圖，首批500個特別版NFT將會作內部及VIP發售，並將展開為期14日（5月6日至19日）的會員限定認購期。至於第二批2,000個獨一無二的NFT，將於香港時間5月6日晚上8時於Opensea公開發售，首888名買家將獲實體「THE WORKING DOG — 香港導盲犬首日封」作紀念。

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項目團隊亦透露，未來將推出全球首個NFT「族譜」機制，使得「持有者可以追本溯源，找尋自己NFT的父母、祖父祖母、甚至元祖。加強持有者之間的聯繫脈絡，擁有的不只是一枚收藏品，更可以是一段元宇宙下血濃於水的關係。」項目團隊希望透過不同合作和募集資金，加速開發「族譜」元素，期待於今年第3至第4季研發及推出，在未來為元宇宙概念注入更多人性化特質。

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策劃團隊指出，項目設計靈感來自香港開埠以來第一隻由香港導盲犬服務中心本地訓練成功的導盲犬「Google」，更特意在設計上為導盲犬的眼珠內加上流星元素，象徵導盲犬不但是人類最佳伙伴，更為視障人士帶來愛和希望。

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責任編輯：嚴浩文