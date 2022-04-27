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【ET講股通】孫運喜：中美大戰（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:45 2022/04/27

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隔晚道指瀉809點，港股今早承接低開後曾收復兩萬點，恒指低開211點後，半日轉升18點，報19952點，成交647.8億元，午後一度升逾百點，一度重上兩萬，高見20053點。中海油 （00883） 午後升逾6%；美團 （03690） 升近2%；京東 （09618） 升逾3%；滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 分別續跌逾3%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　金融股向下累市
01：46 - 內需股李寧 （02331） 、華潤啤酒 （00291） 及新經濟股美團 （03690）
02：56 - 美股道指急瀉、納指破底　標指17度創年內新低
04：09 - 美國國防部表明望削弱俄羅斯　俄羅斯指第三次世界大戰風險存在令市場憂慮
05：37 - 美國經濟衰退憂慮升溫　大行料美國須加息達5厘才可對抗通脹
06：48 - 美銀股業績不錯股價仍跌　Alphabet（GOOG.US）績後股價跌累美股
08：22 - 內地谷基建　基建股、內需股造好
09：02 - 內地疫情似有好轉　上證綜合指數回升轉勢
10：55 - 觀眾問股：太保 （02601） 跌定未？甚麼價錢可入？上望位及止蝕位？
13：39 - 觀眾問股：長實 （01113） 疑似小雙頂？48元有貨咩位止賺？
15：45 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢點睇？咩位可買入？可上望咩位？
18：10 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 現價可買入？
20：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 業績後冇反應　死股一隻？
23：45 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 、中國鋁業 （02600） 可請教短綫上望及支持位？
29：05 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價位可買入？
31：19 - 港股收市市況速報　如失19800點較麻煩
33：17 - 潛力股推介：海螺水泥 （00914）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3239276
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

------

港股反覆爭持，恒指全日升11點，收報19946點，大市成交1,251億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，金融股弱勢，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 跌約3%，猶幸內需股李寧 （02331） 、華潤啤酒 （00291） 逆市向上，新經濟股美團 （03690） 亦升1.8%。

中美因素大對決，尤其是美國的利淡因素，拖累港股。美股3大指數昨晚大跌，標指今年以來17次創出今年低位，乃1977年以來最差，主因：

一、俄烏局勢持續向壞方向發展。美國國防部長及國務卿出訪烏克蘭，前者直言希望透過戰事削弱俄羅斯。俄國外長隨即回應指，核戰爭、第三次世界大戰發生的機會真實存在，又指美國正透過代理人與俄國開戰。

二、市場對美國衰退的憂慮持續。德銀指儲局需要大幅加息至5息才有望對抗通脹，勢必引發衰退。前儲局副主席Alan Blinder亦預期，美國溫和衰退的機會超過5成。

三、美股展開業績期，銀行股業績對辦惟股價照跌。通用電氣盈利指引欠佳。Google母企Alphabet業績遜預期，其中Youtube的收入更是遠遜預期。

上證「破腳穿頭」  恒指宜守19800點

不過，猶幸有內地利好消息力撑大市。首先，中央財經委員會要求加強基礎設施建設。事實上，內地基建早已開始發力，首季新開工項目較去年多1.2萬個，利好相關板塊。此外，疫情有受控迹象，今日新增1.4萬宗確診，較過去日均2萬宗明顯回落。上證反彈2.5%，陰陽燭呈「破腳穿頭」的利好轉勢訊號。

展望後市，恒指重要支持續看19800點，為黃金比率0.618倍所在。

潛力股可留意海螺水泥 （00914） ，股價升6.7%至41.7元，陰陽燭昨天已呈「破腳穿頭」，今日大陽燭抽升，突破多條平均線，技術走勢轉佳，並有國策支持。部署上，宜回落至39.8元水平吸納，目標先看44元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰太保、長實、時代電氣、龍湖、港交所、中建材、中鋁、中移動。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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