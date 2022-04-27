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【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬

科技 19:15 2022/04/27

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微軟近日公開統計數據，稱Xbox Cloud Gaming用戶數量已超過了1,000萬人，證明服務普遍受到用戶歡迎。（官網圖片）

微軟（Microsoft）自去年推出雲端遊戲服務Xbox Cloud Gaming，讓沒有遊戲主機的用戶也能透過其他裝置遊玩，隨即引來外界一致好評。微軟近日公開統計數據，稱Xbox Cloud Gaming用戶數量已超過了1,000萬人，證明服務普遍受到用戶歡迎。

【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
 
據The Verge報道指，微軟行政總裁Satya Nadella日前在財報電話會議透露，微軟Xbox Game Pass在今年一月時，用戶數量從去年的1,800萬增長至2,500萬；而Xbox Cloud Gaming服務用戶數量亦破千萬。但目前尚未得知詳細數據如何統計，如會否包括Xbox新用戶首月以1美元（約8港元）試用後又取消的數據。

【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能
 
事實上，微軟近年來在遊戲領域的業務漸入佳境，新一代Xbox Series S/X亦頗受玩家注目，在2022年首季銷售額更超越Sony的PS5及任天堂的Switch。不過，微軟首席財務主管Amy Hood則警告稱，中國工廠停工可能會影響未來的硬件銷售，導致遊戲主機供應受限。

【PlayStation】Sony擬於PS4及PS5免費遊戲加插廣告　增加遊戲開發商收入

責任編輯：黃顯晴

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