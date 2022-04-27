【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值

疫情下的工作模式轉變，企業及員工面對技能新挑戰，員工要提升能力保持職場的競爭力。據《BBC》報告調查顯示，近4成員工擔心工作技能在五年內過時，技能提升能助企業與時並進，或有助員工升職加薪及增加日後職場發展的機會。據世界經濟論壇人力資源專家認為，員工提升技能對疫情後的經濟復甦尤關重要，這將可在2030年時使全球GDP增加超過6萬億美元（約47萬億港元），並為美國當地創造530萬個新工作崗位。

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全球人力需求迅速變化，企業要更新技術、員工亦要提升技能，商業社交平台LinkedIn人才發展副總裁Linda Cai指，提升技能定義是學習工作相關技術及知識，如學習使用軟件程式或參加企業提供的在職培訓等，以填補員工間的技能差距。此外，據該平台調查數據顯示，40%招聘人員根據應徵者的技能數據決定聘請與否。麥肯錫全球研究所未來工作分析師Kweilin Ellingrud表示，大多數在職人士想要提升工作技能，但具體要如何實踐及提升甚麼技能是最大障礙。

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與眾不同的個人技能

員工可先了解自己的專長及興趣，學習行業的技術應用，再規劃個人需要提升的專業技能。報告指出，如營銷或媒體行業，員工可花時間學習多媒體及社交平台技能，以及消費趨勢；在家工作員工則可報讀線上行業相關課程或參加視像會議活動，以拓展人脈及溝通能力，發展出與眾不同的個人專業技能。另外，報告又引述麥肯錫的數據顯示，在未來十年內，約1700萬美國工人的工種將減少，其中8成或需要學習全新的技能以應付工作改變。

此外，報告又指，員工學習提升技能，是投資個人的未來，有助在職場取得成功，同時更可讓員工找到對工作的熱情。另外，若企業有提供在職培訓課程，員工可嘗試參加，不要將培訓課程當作額外的工作，這將有助培養出個人在職場中的優勢。

責任編輯：向頌勤

