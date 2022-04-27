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【職場熱話】交際好常出錯 VS 寡言卻細心 兩種同事各有好處 打工仔欲知他人選擇引熱議

理財智慧 16:29 2022/04/27

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打工仔當然想有關係好又能做事的人當同事，既能在工作上互相幫助又能聊天說笑，但世事往往未能盡如人意。近日就有網民在討論區發文給予兩種截然不同的同事予網民選擇，引來熱烈討論。

樓主假設以下兩類人都是在公司做了數年，主要負責文職工作，不用面對客户。第一種是會交際，但常做錯事；第二種是上班不多發言，但做事正常，不會做錯事。他繼而詢問他人會如何選擇？樓主相信如果可以，每個人都會選會交際和做事好的同事，但世界卻不會如此完美。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？見下頁

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「會交際隨時坐埋你個位」、「正常人都揀二，辦公室不是俱樂部，不需要交際花」、「識交際無能力，遲早敗在他手上；不擅言語交流的人比較容易操控」。

【職場熱話】港男打工20年  轉戰副業更稱心 分享上班生涯「10個不」心得下一頁

亦有網民持相反意見「真實環境大多數揀一，這種人才上到位」、「當然揀一，二的人通常以為自己很厲害，完全不與人溝通，講他又不明白」；有網民則客觀分析「看甚麼工種，銷售一定揀一，但實際工作一定揀二」。

 同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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