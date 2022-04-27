【職場熱話】兼職同事買早餐常遲到 在公司塗指甲惹不滿 打工仔：請你返來油指甲？

準時是美德，上班族偶爾遲到可能也能被體諒，但長期如此不但影響工作效率，更有機會惹來同事閒話。近日有網民在討論區發文指公司新招聘了兩個兼職女同事，趁高層不在就例牌遲到，日常工作又做不好，更過份到因要塗指甲油而推搪工作，因而感到不滿，不明請她們回來是為甚麼。

樓主經歷：

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【職場熱話】介紹失業朋友到公司工作 對方3個月後突辭職 打工仔慘被老闆責備感不滿【下一頁】

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有網民認為「要看兩個是不是老闆親戚或朋友孩子。如果讓老闆知道也不管那就算，你又無權解僱他」、「如果你不是他們上司，他們是不會願意聽你指派工作，而且他們只是兼職，不會想做額外工作」、「兼職預了隨時被炒或不做，怎會用心工作」、「人家是兼職，隨便做有什麼問題」。

亦有網民指「多少錢薪金？如果很低是可以理解」、「他們沒說錯，這麼趕就自己做，求人不如求己」；亦有網民反問「那你自己是否努力，真心話你沒有蛇王過嗎？」。

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責任編輯：陸盈希