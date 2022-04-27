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【Share for Good】新世界「愛互送」平台進入第二階段、新增5項食物捐助　受惠機構倍增至60間

Hot Talk 15:06 2022/04/27

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【Share for Good】新世界「愛互送」平台進入第二階段、新增5項食物捐助　受惠機構倍增至60間

新世界發展 （00017） 大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」進入第二階段，新增26間非牟利機構及社企，令受惠機構倍增至60間，當中包括4間與食物援助相關的機構，分別是共廚家作、齊惜福、樂餉社及膳心連基金，同時新增5項食物捐助類別，包括食米、食油、麵食、罐頭及餅乾，目標共籌募600萬件不同類別物資，全面顧及基層需要，紓緩對三餐的憂心。順豐速運（香港）亦加入成為第二階段的物流伙伴，進一步提高派送效率。

新世界愛互送平台首月籌募及配對逾4000萬元善款及物資【下一頁】

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，疫情緩和不代表社會回復元氣，失業及物價上漲等後遺症陸續浮現，留意到基層的焦慮，因應基層需要調整捐贈項目，尤其集中於食物援助，希望各界繼續慷慨支持。

「Share for Good 愛互送」展開計劃的第二階段，除新增5個食物項目，亦增設個人護理用品店現金券，抗疫物資類別則保留快速抗原檢測包、口罩、數據卡、超市現金券等，目標籌募共600萬件不同類別物資，全方位顧及基層的三餐溫飽與各種生活所需。

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