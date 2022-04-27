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【職場熱話】現職工程月薪30K 港男獲政府工取錄 4年後變51K卻聞辛苦 陷兩難感迷惘

理財智慧 16:28 2022/04/27

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不知各位打工仔會否為了高薪願意做更辛苦的工，還是寧願要一般的薪金卻過得舒適？近日就有網民在「連登」討論區發文指自己任職工程，剛升職月薪有30K，卻被政府工錄取，入職四年後月薪保證達51K，卻聽聞辛苦而感到卻步，因而感到迷惘。

樓主經歷：

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【職場熱話】大公司 VS 細公司 各有好處難抉擇 打工仔呻「人長大像是往錢看」下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「你現在工作一年的待遇還高過政府工，轉來做什麼，除非你覺得自己四年內完全不能加工資而已」、「識人做，人手不夠，再怎麼做也做不完。做民生事務，什麼都關你事，外人只會永遠指責你，覺得你偷懶，不過比起外面私人工就不算什麼，政府工來說算是差點，但熬過四年就沒問題」。

亦有網民指「看你會不會移民，不會就政府」、「四年後穩上51K，當然走」、「只看錢，香港做工程，有什麼可能不進政府做」；有網民分析「其實看你自己有沒有鬥心，私人公司四年後也應該有40K，算上額外獎金可能有45K，加上有專業資格，能隨便決定轉工，而做政府工好處是有職業生涯保證給你，公開透明，但就不能轉工」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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