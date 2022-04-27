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【新股IPO】市況動盪SPAC部署不同　阿里前高層牽頭Vision Deal傳本周闖關、鼎珮Vivere 傳暫停推進

新股IPO 15:27 2022/04/27

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【新股IPO】傳Vision Deal本周闖關、或成第二隻SPAC　籌1.3億美元

港股市況不濟下，首季新股IPO集資額按年大跌89%，首家特殊目的收購公司（SPAC）－Aquila  （07836） 上市後逾一個月，尚未有第二家SPAC掛牌。綜合最新市場消息，已提交申請的SPAC發起人部署有所不同，由阿里巴巴網絡（除牌前編號：01688）前CEO衛哲參與的Vision Deal HK Acquisition計劃於今個星期尋求通過聯交所上市聆訊，而由鼎珮資產和天境生物（美：IMAB）發起的Vivere Lifescience 則暫緩推進。

Vision Deal傳爭成為第二家上市SPAC

路透旗下《IFR》引述消息人士指， Vision Deal料本周闖闔上市聆訊，預期將集資約10億港元（1.3億美元），或成為在港上市第二家SPAC。早前曾有傳公司計劃集資1.5億至2億美元。

Vision Deal的發起人除了已轉任嘉禦資本創始人的衛哲，尚有DealGlobe、樓立樞及創富融資。聯席保薦人為花旗及海通國際。

據初步招股文件，公司擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。

Vivere Lifesciences傳出暫　發起人曾接手恒大新盤

Vivere Lifesciences今年2月提交申請，首要發起人為鼎珮資產管理，其所屬的鼎珮集團近年在香港較為人認識的交易，包括去年接手恒大 （03333） 旗下長沙灣新盤「恆大．睿峰」。

市場消息指，Vivere Lifesciences目標尋求具中國故事的醫療健康行業，原訂計劃循SPAC集資10億港元，但因應市況波動，目前正等待市場回穩才考慮建簿。

目前香港累計有11家公司申請以SPAC上市，發起人包括鄭志剛、何猷龍等本地有名富裕投資者，而首家上市的Aquila 最新報9.18元，較發行價10元低8.2%。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

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編輯：姚卓然

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港股 集資 特殊目的收購公司（SPAC） IPO 花旗銀行

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