【時光倒流】住宅樓價創15個月新低　較去年9月歷史高位跌4.2% 

二手樓價跌勢未停，據差餉物業估價署臨時數據顯示，今年3月私人住宅售價指數按月跌0.7%，報381.3點，創15個月新低；總結今年首季，樓價指數累跌3.20%，與去年9月的歷史高位相比，樓價累跌4.22%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預料，下月樓價指數將開始轉勢，按月跌幅收窄至0.5%以下，又稱近期疫情開始受控，有信心第二季樓市在一手市場帶動下會「價量齊升」，而下半年樓市氣氛將會逆轉，今年全年樓價仍有望升3%至5%。

雖然王兆麒認為下月樓價指數將開始轉勢，但美國或於短期內以更進取步伐加息，對本地樓價或多或少有影響。王兆麒說，香港經濟增長較慢，通脹溫和，沒有經濟條件及需要跟隨美國加息步伐，加上今年實際按息仍會在兩厘以下，少部分上車人士或會因加息而不能通過銀行壓力測試，但對市樓整體購買力影響不大。

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